VibremosPositivo

CONTENIDO DIGITAL PARA TU NEGOCIO = PRODUCTIVIDAD

Durante nuestro día 22 nuestra querida Mercedes Guzmán, nos refuerza la practica de meditación para incorporarla en nuestro estilo de vida, como un hábito. Ya que ahora conoces sobre sus beneficios sigue practicando verás como este hábito cambiara muchos aspectos de tu vida.

Nos acompañó el venezolano, Ramón Castro, desde Houston, Texas. Experto en crear contenidos digitales, con alma de comunicador comenzó a los 12 años con su guitarra generando música y comunicando lo que el tenía para dar; eso es lo que escogió como profesión con su banda. La vida le ha exigido reinventarse muchas veces, empezando de cero en nuevos lugares, en nuevas profesiones, desde actor, conductor, músico y él con ese don de adaptación, se define ahora como un multimedia profesional. Ramón, con esta experiencia, nos enseña cómo crear contenidos desde la comodidad de tu casa aprovechando la cuarentena, tengas la profesión que tengas, ya seas doctor, contador, estilista, debes saber cómo venderte y generar todo este marketing digital. Para ampliar tu mercado, recuerda que ahora el digitalizarse es la opción para abrir nuevos negocios alrededor del mundo; ya no hay barreras ni murallas. Sabemos que no somos expertos y si no tenemos ni idea, Ramón nos sugiere que usemos este tiempo para buscar tutoriales de YouTube o en Google. En esta cuarentena, muchas universidades e institutos están ofreciendo cursos gratis online.

Aprovecha esta época para buscar opciones que te ayuden a reinventarte, busca oportunidades para tu negocio. Ramón nos da opciones de cómo editar videos desde tu teléfono, crear el contenido para las ideas más básicas. Para más consejos sigue a Ramón en sus redes @ramoncastro77 , donde él puede responderte todas tus dudas y ofrecerte todos los servicios que necesites para ampliar tu negocio al mercado digital.

Es momento de reinventarnos, perder el miedo y continuar creando. Recuerda seguirnos en redes sociales todos los días en vivo por Facebook Live de 10 am a 11 am hora de México en Vibremospositivo y en Instagram jorge_lpz y vibremos_positivo2020.

¡Venga! ¡A cambiar el mundo!, ¿te interesa? Escríbeme a [email protected]