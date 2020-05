Siempre sí circulará el trasporte en el Centro de Lerdo

Siempre no se restringirá la circulación del transporte público en la zona Centro del municipio de Lerdo, pues las autoridades municipales consideran que se trata de una actividad esencial.

Ayer empezaron a circular con la normalidad los camiones urbanos, con la indicación de que únicamente recojan pasaje en los paraderos de autobuses, mientras que a los taxistas se les pidió que no haya aglomeraciones y que pongan de su parte "para no estar haciendo bolitas".

El director de Tránsito y Vialidad municipal, Tadeo Julio César Toledo Herrera, dijo que las primeras indicaciones que se habían dado era reducir la movilidad del transporte en el principal cuadro de la ciudad.

Sin embargo, y luego de algunas pláticas con los choferes "se volvió a abrir el flujo vehicular, con la encomienda de que se hicieran ciertas paradas, que no se fueran parando por todos lados. En el caso de los taxistas que no hubiera aglomeraciones, que hubiera espacios y que los choferes pusieran de su parte para no estar haciendo bolitas".

El funcionario del municipio de Lerdo comentó que no se puede parar el flujo del transporte público pues no toda la ciudadanía tiene la posibilidad de trasladarse en un vehículo propio para acudir a la zona Centro a realizar sus compras, especialmente de alimentos.

Circulación

Por el lado del municipio de Gómez Palacio, la subdirección de Transportes en La Laguna de Durango restringió la circulación al transporte público en la zona Centro.