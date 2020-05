Músicos se unen para realizar el festival en línea 'Saldremos Adelante'

La banda colombiana de ska y punk Doctor Krápula, lanzó 'Saldremos Adelante', una iniciativa en la que bandas como San Pascualito Rey y Rebel Cats, se unirán en un concierto digital con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a los trabajadores de la industria del entretenimiento, que por la emergencia sanitaria se han visto afectados.

La iniciativa busca recaudar durante el aislamiento, la mayor cantidad de dinero posible para dar apoyo al equipo que hace posible que los espectáculos se lleven a cabo, y que acompañan a los artistas en cada presentación, festival, campaña y promoción, se anunció a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación.

“Somos la banda bogotana Doctor Krápula, con más de 20 años de carrera artística en el mundo cultural. En esta coyuntura por el COVID-19, estamos liderando la iniciativa 'Saldremos Adelante', estamos recaudando la mayor cantidad de recursos posibles, que les permitan afrontar esta crisis y, además, visibilizar las problemáticas que los aquejan", explicó el grupo.

El líder de la banda Mario Andrés Muñoz Onofre “El Subcantante”, también detalló los pormenores del evento en línea e invitó al público a unirse a la iniciativa, a través de un video que publicó en la plataforma de videos YouTube.

“Hola, amigos, yo soy Mario y son tiempos difíciles y de cambios, los que atraviesa este planeta y mientras pasa eso, los eventos masivos no se pueden realizar, no hay conciertos, no hay obras de teatro, y por eso las personas que están detrás del escenario, trabajando para que todo esto se haga realidad, están sin trabajo y la están pasando muy mal, por eso hemos decidido hacer 'Saldremos Adelante', un festival online”, explicó.

"Va a estar disponible en todas las plataformas digitales de los artistas que van a participar de este encuentro y hay un link que dejo en este mensaje en el que usted pueda donar algo para que la gente que trabaja en la industria, pueda comer y esperamos que todos juntos salgamos adelante”, añadió Mario para concluir.