Messi seguirá con el 'Barça': Agüero

El argentino Sergio "Kun" Agüero, delantero del Manchester City, garantizó que su amigo y compatriota, Lionel Messi, seguirá con el Barcelona sin importar las condiciones, a menos que pase algo "catastrófico".

En entrevista con un programa español, el ariete señaló que el contexto salarial tiene poca injerencia en una salida poco probable de "Lio", debido a su comodidad y felicidad el club catalán.

"Ya no importa si le dan más salario, pasa por que él quiere al club. Se identifica con el Barza y él está feliz ahí. Por más que pasen mil cosas en el club, él va a seguir ahí. Salvo que pase algo muy catastrófico, que las cosas estén muy mal", explicó.

El máximo goleador en la historia del conjunto de los "Citizens", destacó que Messi es un ícono del cuadro "culé" y ha sobrepasado la competencia interna muchos jugadores que han llegado a reforzar el equipo.

"Leo es un jugador que ya es un símbolo y leyenda en el Barcelona, pero en el futbol pasan muchas cosas. Le han cambiado muchos jugadores y siempre se quedó en el Barça. Quiere al club, está identificado con él", apuntó.

Agüero admitió que él y varios de sus compañeros futbolistas sienten temor respecto a reanudar los torneos con la sombra del COVID-19.

"La mayoría de los jugadores están con miedo sobre todo por las familias, porque tienen hijos, están con los padres. Me da miedo, porque hay gente que lo tiene y no tiene síntomas y te contagia; por ahí yo estoy en casa, tengo la enfermedad y no me doy cuenta porque no siento nada", comentó.