¿Cuál fue el plan de la IP lagunera?

La adopción de la propuesta de Salario Solidario, apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de créditos de Nacional Financiera (Nafin), es una prórroga en el pago de servicios e impuestos federales en cuanto a diferir estos cobros hasta el 2021, pagaderos en los 12 meses, inversiones en infraestructura, utilizando proveedores locales y el retorno de la compensación universal de impuestos.

Estas fueron las propuestas concretas de los representantes de las cámaras empresariales de La Laguna a los legisladores federales, como parte de la estrategia económica que se necesita en el país para hacer frente a la crisis que se desarrolla por la suspensión de actividades durante la pandemia por COVID-19.

Los empresarios expusieron sus propuestas y sus preocupaciones, así como el interés en que sus representantes intercedan en acciones en beneficio de los sectores productivos de la región, desde el ámbito federal, pues no se tiene claridad al respecto.

José Ángel Pérez, diputado federal de Encuentro Social, dijo que los legisladores no le van a proponer al presidente un plan de rescate, pues él ya tiene el suyo y lo van a apoyar, a lo cual pidió ser pacientes y tolerantes con lo que proponga.

Armando Guadiana, senador de Morena, destacó que el Gobierno federal solo está atendiendo las "micro micro" empresas, pero el problema real está en las pymes, por lo que ha propuesto la creación de un fondo por 100 mil millones en Nafin para créditos de supervivencia y mantener empleos, 120 días de no pago de impuestos, sin condonar, pero sí diferirlos hasta el 2021 con pagos prorrateados y el diferimiento de los pagos provisionales del ISR hasta 120 días con pagos diferidos. Dijo que no está de acuerdo en la iniciativa de ley que envió el presidente para el cambio en el manejo del presupuesto y conminó a los diputados a no aprobar dicha iniciativa.

Coincidió Silvia Garza, del PAN, quien presentó varias propuestas que ayudarían en lo económico a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, entre las cuales están la depreciación acelerada en la inversión de activo fijo en ciertos rubros, la activación acelerada de contratos con el Gobierno y la reestructura de créditos a tasas preferenciales, así como un plan de reactivación verde.

Verónica Martínez, senadora del PRI, invitó a la unidad, dejar atrás los partidos, para que a México le vaya bien. Se centró en algunos puntos de acuerdo que ya presentó, como reevaluar la clasificación de las actividades esenciales porque se tienen que incluir las actividades necesarias para mantener la actividad económica en un nivel aceptable. Menciona que se debe homologar la reactivación con la de EUA y Canadá para no afectar las cadenas de valor y no perder contratos de proveeduría, sobre todo los que están en el marco del T-MEC. También se manifestó en desacuerdo con la iniciativa del presidente sobre el manejo del presupuesto.

Luis Fernando Salazar, diputado de Morena, se manifestó sobre la falta de apoyos a la pequeña y mediana empresa. Aseguró que está insistiendo, entre otras cosas, en el retorno de la compensación universal, así como reducir al 50 % las prerrogativas de los partidos políticos para usarse en la reactivación de la actividad económica.

El encuentro fue como parte del seguimiento a la reunión que se tuvo con las diferentes cámaras y organismos empresariales, asociadas al CCI Laguna, donde se les expuso la preocupación por la caída inminente del empleo en la región, y como parte de la estrategia para mitigar los impactos negativos del COVID-19, informó Marco Zamarripa, director del CCI.