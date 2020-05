EL PODER DE LA VISUALIZACIÓN

Nuestro día 21 fue muy especial, tanto para Vibremospositivo como para mí. Este proyecto había sido pensado realizarse solo por 21 días con el fin de ayudar a las personas con tips y herramientas para tener pensamientos positivos en estos momentos difíciles, pero mientras más avanzábamos y más gente se sumaba, me di cuenta que esto no podía durar sólo de 21 días; teníamos que transformarlo a un estilo de vida.

Fue increíble cómo comenzó esto con una idea y se sumaron los grandes invitados internacionales, de diferentes países, de diferentes razas, religiones, sexo, formas de pensar, que al final es una representación de lo que es el mundo. Hoy en día no importa quiénes somos ni dónde estemos, si tenemos como objetivo ofrecer amor, pasión y entrega para que cada uno aporte al universo nuestros dones.

Debo confesar que preparar este día me saco de mi zona de confort, quería contarle a la gente que me di cuenta de que esto no se creo hace poco, sino que fue formando conforme el año pasado me iba transformando como persona, en un proceso personal difícil, pero que, gracias al mismo, concluye en este proyecto llamado ¿Vibremospositivo y un nuevo Jorge mas feliz, más pleno, más presente.

Durante la transmisión decidí contarles mi viaje del 2019, un viaje interno y profundo, que no fue perfecto, que fue la vida, que fue divorciarme.

En ese momento me di cuenta que tenia que aplicar todas las herramientas aprendidas sobre el control de la mente, el pensamiento positivo y de verdad no fue tan fácil, así que me apoye en la técnica " La Burbuja" y me dije:

1) ¿Qué pesa en tu mente ahora? El divorcio.

2) ¿Qué tanto te molesta del 1 al 10? Me molestaba un 15.

3) ¿Describe como te sientes? Triste, frustrado, fracasado, solo.

4) ¿Por qué crees que esto te afecte? No lo pude controlar, me sentía mal.

5) ¿Qué variables hubiera cambiado si pudiera? Ser más sincero, estar alerta, saber identificar situaciones que no me gustaban.

6) ¿Qué pensamientos te harían sentir mejor? Los dos vamos a estar mejor separados, vamos a ser felices, vamos a salir mas fuertes, seremos amigos y nos vamos a respetar.

7) ¿Cinco beneficios de esta situación? Soy libre, soy yo, soy sincero, puedo viajar por el mundo, puedo conocer, puedo aprender, enfocar mi energía en cosas productivas.

8) ¿Qué necesito hacer ahora? Irme, sanar, viajar, emprender, enfocarme en mí.

9) ¿Quién esta en control tu niño o tu máster? Mi niño

10) ¿Cómo me siento ahora del 1 al 10? En 10

Y ese día de abril no pude reventar "La Burbuja", pero la fui trabajando durante todo el año y fui a perderme por el mundo. Así que durante la transmisión decidió invitarlos a mi viaje para contarles que paso ese año, me tuve que replantear mi vida completa… y en Mayo del 2019 me fui de Costa Rica, mi hogar por 8 años atrás y escribí lo siguiente:

"Me voy… a cambiar el mundo. Me voy a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir volando, creando. Me voy, para sorprenderme de nuevo, con esperanza, con ganas, con vida, feliz. Agradecido de lo vivido del amor, del desamor, las alegrías, las tristezas, los retos. Me voy… a cambiar el mundo, a encontrar personas, pa' agarrarnos juntos, ser más fuertes y hacerlo en grande. Me voy, para regresar, para volver a irme, para transformarme, para impactar a la humanidad. Agárrate fuerte para volar juntos o suéltame para seguir avanzando, lejos, cerca, contigo, sin ti. ¡Vámonos! A cambiar el mundo, que necesito manos, gente, ganas, fuerza, pasión, y somos muchos, lo sé.

Estuve en muchos países y ciudades: USA, Panamá, Brasil, Cuba, Indonesia, España, Marruecos, China, entre otros, perdido, con mucha suerte y mucho trabajo, pero solo. Perdí casa, carro, pertenencias, todo, sólo estaba yo, mi maleta y el mundo. Pero en este viaje que duró un año, fui conociendo personas increíbles, magnificas, talentosas, de la manera mas extraña y casual del mundo, en un evento, en un bar, en la calle, en comidas, y hoy, la mayoría de ellos son mis invitados de Vibremospositivo.

También durante este viaje fui a reencontrarme conmigo mismo. La vida me fue regresando a lugares mágicos donde había vivido muchas cosas que me hicieron enfrentarme conmigo mismo y tocar fondo. Me recuerdo este último noviembre en Sevilla, España, en la terraza de un bar, muy triste toda la tarde, sacando todo mi sentimiento a finales del otoño, soló, confuso y melancólico, situación que tenia que vivir para poder continuar con mas fuerza. Después regrese a mi hogar, a Gómez Palacio Durango, México, donde no había vuelto en un año a volver terminar de sanar y una vez limpio y listo, después de perderme y encontrarme, decidí visualizar el 2020 con ganas de continuar

Y todo pasó, no sabía qué venía a mi mente ni por qué puse "Mundo", ni cómo conectar con la gente y todo paso...Y regresé a Costa Rica, me atrapó la pandemia en este país, pero decidimos crear Vibremos positivo y conectarnos con el mundo y ha sido increíble…

Y simplemente mi visualización se volvió realidad, incluso visualmente

Nunca pongan en duda el poder de la mente…

Gracias a todo el equipo: Pamela Marti y Ligia de Hit Costa Rica, el Squadra Team Angie López, Natalia Sánchez, Juan Carlos Vaquera, Gina, Rocío Aguilar, Liz Díaz y a mi ángel Mercedes Guzmán por apoyar esto en todo momento. Y lo más especial a mi abuelo Arturo Cuéllar Carreón, quien sigue vigente con este proyecto dando consejos todos los días. Gracias también a todos los invitados que aportan su tiempo sin esperar nada a cambio. Gracias a la vida, gracias a mi matrimonio y gracias a mi divorcio por hacerme evolucionar como persona.

Esto ya no son 21 días, ¡esto es un estilo de vida!

