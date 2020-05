Adiós al Caifán Mayor

La tarde de ayer, el cantautor mexicano falleció a los 85 años de edad. Su presencia física ya no está, sin embargo, deja un gran legado musical lleno de crítica social, poesía y romanticismo.

El autor de temas como Por ti y Macondo fue hospitalizado el pasado miércoles por síntomas de COVID-19. Apenas al mediodía de ayer su equipo de trabajo había publicado en Twitter que el maestro se encontraba estable, pero a unas horas de haber posteado el mensaje, falleció.

"Desgraciadamente el maestro Chávez falleció. Como a todos, el dolor nos embarga. Por ahora no podemos más que dar esta información y agradecer todo el acompañamiento brindado", puede leerse en el sitio oficial, horas más tarde, el ISSSTE confirmó COVID-19 como la causa del fallecimiento del cantautor mexicano.

Twitter, Facebook e Instagram se llenaron de mensajes en honor a Chávez, cuyo nombre fue tendencia durante varias horas.

Fanáticos, periodistas, cantantes, actores y hasta políticos lamentaron la muerte del cantante nacido en la colonia Santa María la Ribera de CDMX.

¡¡Cuánta tristeza!! Se nos fue un extraordinario cantante, compositor, luchador social, pero sobre todo un incondicional amigo, ÓSCAR CHÁVEZ, así con mayúsculas. Buen viaje, nos vas a hacer mucha falta", tuiteó la cantante Tania Libertad.

Óscar Chávez platicó en varias ocasiones con El Siglo de Torreón. En una entrevista publicada el 10 de octubre de 2008, la cual fue hecha por el periodista Yohan Uribe (ahora subdirector editorial de este diario), habló, entre otros temas, sobre cómo lograba permanecer vigente.

"Claro que me gusta ser vigente, en este oficio como en muchos otros, no es no más en la canción o la cantada, de alguna manera siempre hay que estar como volviendo a empezar; todo público es diferente, los espacios son tan diversos que a veces cantas en el auditorio o en una plaza pública. Cada espacio te condiciona, pero eso es lo divertido también, lo emocionante.

"Romper el hielo y entablar un diálogo con el público puede ser muy agotador, pero cuando lo consigues es muy gratificante. En mi caso tengo la fortuna, a estas alturas del partido, de estar cantándole a gente muy diversa, ya les estoy cantando a los nietos de mi generación, algo muy gratificante", explicó.

La música de Óscar Chávez se caracterizó por sus parodias políticas. Fue uno de los máximos exponentes de la canción de protesta y el canto nuevo en México.

Dedicó su trayectoria al rescate de la música popular mexicana y era una leyenda viva del canto latinoamericano.

Además fue activista durante su carrera y apoyó causas como el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al bando republicano de la Guerra Civil española, mostrando así su compromiso con los indígenas y con los movimientos políticos estudiantiles.

Por otra parte, Chávez logró un gran reconocimiento por parte de la comunidad artística por su lucha y contaba con la admiración del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y otros miembros de su gabinete.