Hospital Infantil recibe una cabina sanitizante

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Torreón, Thalía Peñaloza, hizo entrega de una cabina sanitizante al Hospital Infantil, luego de que las clínicas 71 y 18, quienes las habían solicitado en un principio, las rechazaron por indicaciones del Gobierno federal.

"Este túnel sanitizante tenía un destino, que era a la Clínica 71 y otro a la 18, sin embargo la Secretaría de Salud afirmó que ese tipo de equipos pueden ocasionar alergias, por lo que no lo recibieron. Al haber señalado en una entrevista que este equipo estaba disponible, el Hospital Infantil me contactó y ¿quién mejor que un médico un pediatra? quien vio las especificaciones del químico que lanza este túnel y observó que no es dañino, nos lo pidió para sus pacientes y se lo trajimos", detalló la regidora.

El objetivo es evitar contagios al interior del nosocomio, "porque podemos poner tapetes pero el túnel sanitiza todo lo que lleves puesto y hay que evitar la propagación del virus hacia dentro del hospital", comentó Peñaloza.

Indicó que el proveedor de esta cabina sanitizante es un empresario de Torreón, quien se dio a la tarea de fabricarlo con todas las medidas y los cuidados del material para que pueda pasar el químico que lleva para que no se piquen las tuberías, además debe llevar un tinaco y una bomba que es la que hace que salga la nebulización.

"Es una estructura diseñada para que pasen químicos que no son agresivos para la piel ni para los ojos", resaltó. Por su parte, el subdirector médico del Hospital Infantil Universitario, Juan Gerardo Hernández Flores, agradeció el donativo y recalcó que será muy útil para continuar protegiendo la salud de los pacientes que acuden al nosocomio, así como del propio personal.

Hernández Flores recordó que en este hospital no se ha dado ningún contagio por COVID-19, ni tampoco se han detectado pacientes con este virus.

Además dijo, se cuentan con tres diferentes filtros: uno para pacientes, otro para personal y otro para los menores que acuden al área de Oncología.