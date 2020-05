Verlander avanza con su lesión

Tras la operación en la ingle a la que se sometió meses atrás, el diestro Justin Verlander, de Astros de Houston, confirmó que está casi listo para iniciar la campaña, sin importar en donde se tenga que jugar.

El "as" de la rotación de los siderales señaló que ya comenzó a hacer algunos lanzamientos largos, luego de ser intervenido quirúrgicamente, aunque todavía no está al 100 por ciento, por lo que seguirá con sus ejercicios de rehabilitación, mientras espera por el inicio de la temporada.

"En general, todo ha ido en la dirección correcta y en estas semanas me he sentido bien a la hora de hacer lanzamientos fuertes. Diría que he dado un gran paso hacia adelante y soy muy optimista en cuanto a lo que viene", exclamó el actual ganador del Cy Young de la Liga Americana.

El diestro comenzó a sentir molestias en la ingle en la temporada baja, las cuales se agravaron durante los entrenamientos de primavera a la hora de hacer su mecánica de lanzamiento.

Sobre los diferentes escenarios en torno al inicio de la temporada del 2020 de las Grandes Ligas, Verlander reveló que al principio estaba pesimista por no tener temporada, pero ahora cree que van a tener juegos de cualquier forma.

El veterano abridor detalló que no le importa en donde sean los juegos, ya que solo piensa en regresar a los diamantes y comenzar a lanzar con los Astros de Houston.

"Parece que los encargados se están enfocando en cómo sería eso. Soy un defensor de jugar beisbol. Haré lo que sea necesario con tal de jugar juegos", sentenció.