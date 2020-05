Benny Ibarra celebra el 38 aniversario de Timbiriche

El cantante mexicano Benny Ibarra, recuerda su paso por la banda Timbiriche, agrupación que este 30 de abril cumple 38 años, lo cual celebra con nostalgia, pues fue el comienzo de su carrera musical.

“Hace 38 años que Timbiriche cantó, hoy es el aniversario, se me hace un milagro que después de 38 años podamos celebrarlo, formando parte de la banda sonora de las personas, que suertudos fuimos, los fans nos han regalado una vida increíble”, dijo el intérprete en una Master Class que ofreció en vivo en su cuenta de Instagram.

Destacó que estos 38 años, han sido de mucho trabajo y preparación para cumplir las expectativas, y seguir creciendo “pienso que no he hecho mi mejor canción, ni he cantado mi mejor tema”, y agregó que su deseo es conmover a las personas con la música, que tiene un lenguaje universal.

El músico, hijo de la actriz y cantante Julissa, mandó una felicitación a los más pequeños de la casa, con motivo del Día del Niño, “me siento como un niño, feliz en su día, espero se hayan divertido, aunque es un día diferente para celebrar”, y recomendó, darles a los niños amor, comprensión y atención “intentemos dejarles un mundo mejor”.

Rodeado de varias guitarras, Benny Ibarra, de 49 años, hizo una dinámica virtual para estar cerca de sus fans en esta época de confinamiento por la pandemia de COVID-19: “aquí tratando de hacer cosas distintas, extrañando mucho al público, son tiempos difíciles, distintos”.

El cantante compartió la historia de algunas guitarras que tiene, y dijo que no iba a enseñar a tocar la guitarra en una hora, pero si quería dejarles la inquietud de aprender.

Para Benny, la guitarra es una compañera de vida: “Es un instrumento muy noble y viniendo de una familia de rocanroleros, siempre me atrajo la guitarra”, además ofreció algunos fragmentos de sus canciones como Cielo, Mamá y Uno.