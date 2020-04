Famosos lamentan muerte de Óscar Chávez

El cantautor falleció esta tarde a los 85 años de edad. Estaba hospitalizado por presentar síntomas de coronavirus.

Una de las primeras en reaccionar en redes sociales ha sido la cantante Tania Libertad.

"¡¡Cuánta tristeza!! Se nos fue un extraordinario cantante, compositor, luchador social, pero sobre todo un incondicional amigo OSCAR CHÁVEZ, así con mayúsculas. Buen viaje, nos vas a hacer mucha falta", posteó Libertad junto una foto en la que aparece ella con Chávez.

El productor de televisión, Epigmenio Ibarra, mencionó en su Twitter que el intérprete fue un ejemplo en su vida.

"Ha muerto Oscar Chávez

Crecí con sus canciones. Me ilumino siempre su ejemplo.

Que sería yo sin “La niña de Guatemala” la que se murió de amor.

En este caso, me imagino que así lo querría, al callar el cantor no callará la vida. A las y los suyos mis condolencias.

En paz descanse".

Ha muerto Oscar Chávez

Crecí con sus canciones. Me ilumino siempre su ejemplo.

Que sería yo sin “La niña de Guatemala” la que se murió de amor.

En este caso, me imagino que así lo querría, al callar el cantor no callará la vida.

A las y los suyos mis condolencias.

En paz descanse pic.twitter.com/5d0qcICgRg