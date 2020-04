Penélope Cruz prefiere quedarse en casa que salir a fiestas

A sus 46 años, la actriz española Penélope Cruz revela que nunca le han interesado las fiestas, el alcohol o las drogas, por lo que lleva un estilo de vida saludable con una buena dieta y duerme al menos siete horas.

La ganadora del Oscar por la cinta Vicky Cristina Barcelona habló para una revista británica sobre ser mamá, esposa y tratar de darse tiempo para ella, además de las cosas que realmente la hacen sentirse bien.

La actriz está casada con el también actor español Javier Bardem y tienen dos hijos, Leo de nueve años y Luna de seis, por lo que debe combinar su faceta de madre con su carrera profesional, y admite que es difícil encontrar un poco de tiempo para ella misma.

“No soy muy buena en eso porque soy una persona muy maternal por naturaleza, tengo que seguir recordándome a mí misma que también debo sacar tiempo para mí. No es algo que me salga naturalmente, tiendo a hacer lo contrario, pero estoy trabajando en ello!”, comentó Penélope Cruz a la publicación.

Abundó que “sentirse bien no se trata de arreglarse el cabello o maquillarse, sino de estar sano, fuerte, alimentarse y darle a su cuerpo y mente lo que necesita. Si no tengo estas cosas cubiertas, es difícil para mí sentirme centrada. Para mí es muy importante comer bien, comer limpio y comer sano”.

Además, su prioridad es dormir, por lo que es difícil que asista a fiestas, ya que “si no tengo al menos siete horas de sueño, puedo ponerme de mal humor. Es una de las cosas más difíciles de tener hijos: hay que despertarse más temprano. Me digo a mí misma: Ir a cenar o ir a la cama. Si salgo cómo me sentiré mañana. El sueño siempre gana”.

Ante esta situación, afirma que lo bueno es que nunca le han interesado las drogas o el alcohol, y que muchos de sus amigos se sorprendieron al verla trasnochar en un evento post-Oscar . “Fui a la fiesta Guy Oseary. Fue genial y vi muchos amigos. Muchos de ellos dijeron ´Guau, no puedo creer que sean las dos de la mañana y todavía estás aquí!´Pero lo hago una vez cada dos años!”.

Penélope Cruz y Javier Bardem se han mostrado solidarios ante la crisis global por la pandemia de COVID-19, y han donado material sanitario a hospitales. “Gracias a todas y todos las heroínas y héroes anónimos que ponen en riesgo su propia salud para ayudar a curar y mantener la salud de todos nosotros. Gracias”, señaló la actriz de Dolor y gloria.