Ninel Conde asegura que su ex la acusa de tener COVID-19

El problema entre Ninel Conde y Giovanni Medina parece no tener un final próximo, ya que cada día salen a la luz detalles sobre la pelea por el derecho de la cantante de ver a su hijo Emmanuel, que desde marzo se encuentra en casa de su padre.

"Ya me cansé de ser sobajada y violentada, de que en 45 días ver al niño sólo tres días, en su casa y bajo sus reglas, hasta que dije basta, porqué voy a estar recibiendo migajas de algo que es el derecho del niño y mío", dijo Ninel a El Universal.

La cantante comentó que apenas el lunes pasado se enteró de la demanda que Giovanni le interpuso en la Fiscalía de Cuajimalpa desde el 11 de marzo, en la cual la acusa de abandono de menor y además alegó que teme que ella sea portadora de COVID-19, por lo que pedía que no se le permitiera el acceso al niño hasta que se realizara una prueba, sin que presentara evidencia o prueba alguna.

"Consiguió que le dieran medidas precautorias para que el niño se quedara en su casa, por eso estamos recabando pruebas para demostrar que está incurriendo en falsedad de declaración. Él me pidió que me hiciera una prueba de salud, le mandé mis estudios- Yo no tenía ningún síntoma entonces no me quisieron hacer la prueba del COVID, pero me hicieron exámenes generales de sangre y de una hormona que sale elevada cuando hay infección", declaró.

"Le mandé todos los estudios que estaban en rango correcto. Me contestó el mensaje hasta tres o cuatro días después diciendo que hablara con su abogado; entonces se está escudando en la pandemia para alejarme de Emmanuel. Ningún padre que ame a su hijo aleja a su madre con pretextos inútiles", agregó la cantante.

Ella considera que su ex pareja actuó de manera alevosa, porque le pedía a ella y a sus abogados hablar sobre el acuerdo que ya habían firmado para la sana convivencia con Emmanuel, y que en cuanto pasara la emergencia sanitaria el niño regresaría a la casa de su madre, cuando ya había hecho ese movimiento legal.

Aunque aún ninguno de los "amigos influyentes que Giovanni Medina dice tener", según dice la intérprete, se ha acercado a Ninel de alguna manera, para ella es muy extraño que en la Fiscalía de Cuajimalpa le hayan dado medidas precautorias sin presentar pruebas o sin que ella fuera notificada.

"Por eso yo pido a las autoridades que me ayuden a tener bien el ojo en este tema, para que se maneje conforme a derecho y se haga justicia. Jamás se me notificó de la denuncia, yo me enteré por rumores y por eso me presenté en la Fiscalía de Cuajimalpa. En la denuncia dice que vinieron a preguntar por mí, pero jamás me dijeron (en casa) que vino alguien preguntando. Hay muchas inconsistencias que mi abogado ya se está encargando de checar y si hubo un abuso de autoridad también denunciarlo".

En una entrevista que Giovanni Medina dio a una revista de farándula, explicó que había pedido medidas precautorias para Emmanuel, porque su madre planeaba irse a vivir a Estados Unidos y él necesitaba resguardarlo hasta que el asunto de la custodia se resolviera, sobre esto Ninel dijo:

"No planeo en este momento irme a vivir a Estados Unidos. Se me hace absurdo tratar de creer todas las mentiras y las estupideces que dice este señor sin una sola prueba, solamente por su dicho".

La estrella señala que tampoco ha podido hablar por teléfono con el niño porque tendría que ser a través de su padre y él lo tiene manipulado, "al grado que Emmanuel no sabe siquiera si contestarme a las preguntas que le hago de ¿cómo está? ¿qué ha hecho? Entonces no quiero meterlo en ansiedad más de lo que ya lo tiene, sino actuar legalmente hasta que la ley me permita tenerlo de nuevo en mis brazos y estar dentro de un ambiente libre".

Sobre el video que Giovanni Medina hizo llegar a los medios, donde se ve a Ninel, Emmanuel y él conviviendo tranquilamente en el jardín, como una forma de demostrar que nunca fue violento con Ninel de ninguna forma, ella respondió que es sólo una cortina de humo, que ahí se mostró sólo 10 minutos de su visita, la cual realizó después de un mes de no ver a su hijo y no iba a pelear con su papá, porque no quiere que su pequeño se entere de los problemas que existen.

"Pero hay audios y videos, donde este señor me falta al respeto, diciéndome que soy una estúpida y que se va a vengar, ese es el verdadero Giovanni Medina", reveló la también actriz.

Ninel explicó que su equipo de abogados se encuentra ingresando pruebas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para demostrar que su hijo no ha regresado a la casa materna hace casi dos meses y que no hubo abandono de su parte.

"Quien abandonó a Emmanuel más de un año porque estuvo prófugo de la justicia fue él, porque lo acusaron por fraude genérico hace dos años, privándolo de una pensión y yo no fui a denunciar que abandonó al niño ni nada, porque era el padre de mi hijo y pensé que había códigos entre nosotros, pero ahora me doy cuenta la clase de persona que es y que mi hijo corre peligro en sus manos. No voy a parar hasta que mi hijo esté en mis brazos y como cualquier madre voy a luchar", aseguró con firmeza.

También aclaró que jamás existió infidelidad de su parte con el empresario José Kawas, como Medina dijo para la revista de espectáculos, durante su viaje a finales de 2019, por lo que cree es otro recurso de él para desviar la atención de lo importante.

"Son mentiras, ellos son mis compadres (José Kawas y su esposa Laura Urrea) y son personas que están saliendo afectadas, están seriamente pensando demandar por daño moral a quien resulte responsable, porque es una injuria más sin ninguna prueba, pero así actúa este señor, dañando la moral y la imagen de la madre de su hijo para tapar sus delitos", expresó Ninel.