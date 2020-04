Estamos viviendo una situación difícil. Los breves momentos que he tenido que salir de mi casa —solamente para comprar algunos víveres— han resultado ser experiencias extrañas, como que la gente se mira con desconfianza y miedo. Es una sensación muy rara, así que me regreso tan pronto como puedo a mi casa y aquí sigo trabajando, refugiándome en las palabras que siempre me ofrecen tranquilidad y entretenimiento.

Eso es lo que yo quisiera —en la medida de lo posible— compartirle a usted, querido lector, con mis columnas; ofrecerle una manera más para comunicarnos, de estar unidos aunque sea a la distancia y que usted pueda, por un rato al menos, distraerse con las palabras como yo lo hago.

A propósito de palabras, hay algunas que me he encontrado recientemente en los medios de comunicación y que le compartiré hoy. ¿Usted sabe qué es lo inocuo? Medio rara, la palabrita, ¿no? A mí me suena como a “renacuajo” o algo parecido. Pues si no sabe su significado, yo se lo digo: lo inocuo es “lo que no hace daño”. Si lo ve escrito por ahí con doble ene: “innocuo”, no se mortifique, que así también lo acepta la Academia. Su origen es del latín innocus, que es el prefijo in- que es negación y nocuus, que era una forma de la palabra nocivus… ¡ya se lo imagino! Claro, in-noccus es lo “no-nocivo”, lo que no te hace ni tantito daño.

Nada más que le encargo no confundir esta palabra con otra que está presente en la famosa canción: “Sabía virtud de conocer el tiempo…” porque si se acuerda bien de la letra, al final dice: “…cuánto añoro… la dicha ‘inicua’ de perder el tiempo”. ¿Entonces lo inocuo y lo inicuo no son los mismo? ¡Claro que por supuesto que no! Inicuo es algo injusto, que no es equitativo… precisamente como la dicha de perder el tiempo que definitivamente no es equitativa, porque algunos pueden hacerlo mientras que otros no tanto… bueno, ya vimos que estando en cuarentena, la dicha de perder el tiempo se ha vuelto más equitativa.

Una de las recomendaciones más importantes que nos han hecho durante esta contingencia del COVID-19 es el desinfectar todo: mesas, sillas, los empaques de alimentos, la ropa, ¡todo de todo! El desinfectar todo es una buena medida para evitar el contagio de la enfermedad, nada más que algunos medios “destanteados” están diciendo que debemos sanitizar las cosas… y digo destanteados por no decir “desorientados”, porque el verbo sanitizar no existe en español. Ya hasta provocaron que una pobre señora fuera a uno de esos “túneles desinfectantes” a pedir que la “satanizaran” para poder llegar limpia a su casa.

No se sabe bien si la señora quería que le sacaran el “chamuco” o si pedía que la sanitizaran, pero de cualquier manera ese verbo no existe, porque es una mala copia del verbo inglés sanitize; en español se debe decir: desinfectar y desinfección.

Y me despido de usted, antes de que se me aplique un toque de queda… y ahí quedó.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

Brenda Villarreal: ¿Le cambiaron el nombre al Coronavirus por covid-19 o porque le dicen así?Primero que nada, el nombre se refiere a la enfermedad, no al virus. La OMS decidió estandarizar el nombre y llamarla COVID-19, así con mayúsculas porque es un acrónimo del inglés coronavirus disease. Debe decir LA COVID-19 (en femenino) porque se refiere a la enfermedad. En cambio, el virus que produce esta enfermedad se llama SARS-CoV-2. El 19 es porque se reportó el primer caso de enfermedad en el año 2019.Frase de George Lucas: “Usted simplemente tiene que poner un pie delante del otro y seguir adelante”.