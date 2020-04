Peso, estable tras caída del PIB; se cotiza en 23.88 por dólar spot

El peso mexicano se mantiene relativamente estable por la mañana del jueves, al perder 1 centavo y negociarse a las 8:30 de la mañana en 23.88831 por dólar spot.

Con lo anterior, se mostró indiferente al dato de la caída del PIB en México de 1.6 por ciento en el primer trimestre de 2020, respecto del último trimestre del año pasado, debido a que ya había venido descontando la evidencia de una recesión económica severa.

En ventanillas bancarias para su venta al menudeo, el billete verde se ofrece a la apertura del jueves en Banamex en 24.17 pesos, en Scotiabank en 24.55 pesos, en BBVA en 24.16, en Banorte en 24.10 y en Monex en 24.48 pesos.

Economistas prevén que durante la sesión el tipo de cambio podría fluctuar entre los 23.55 y 24 pesos por dólar spot.

En su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la caída del PIB de 1.6% no fue algo tan negativo como se esperaba.

“Estamos arriba en recaudación en términos reales en los primeros cuatro meses del presente año”, abundó.

“Pero no es cantar victoria porque viene lo más difícil, mayo, junio y julio, pero tenemos una estrategia: ya decidimos no recurrir a deuda y no aumentar impuestos, no elevar el precio de las gasolinas y fortalecer la política de austeridad republicana, a apretarnos más el cinturón en el gobierno y ser mucho más estrictos en el combate a la corrupción”, recalcó.

Expuso que la estrategia también consiste en apoyar más a la población, destinar más créditos y acciones de bienestar para la gente.

“Para el viernes, ya 80 mil pequeños empresarios podrían tener sus créditos en sus cuentas”, estimó.