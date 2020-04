'Hay que tratar de entretenernos', pide Mariana

Mariana Emiliano Uscanga tiene nueve años y cursa el tercero de primaria.

En el confinamiento, la niña juega con sus barbies, hace su tarea y a veces se le permite salir en bicicleta a la cochera, pero extraña salir a pasear, visitar los espacios públicos, que actualmente están cerrados, así como ver a sus amigas.

Dice que, ante la suspensión de clases, sus papás le explicaron la importancia de quedarse en casa para no contagiarse del virus, que ya había afectado a la región Lagunera, por lo que a veces les acompaña mientras miran las noticias.

"Yo he escuchado que ya tenemos casos nosotros (en la ciudad) de coronavirus, por eso yo me quedo en casa, para no contagiarme", comenta, "escuché que hubo muchos infectados en una fiesta, en la escuela no he oído nada, pero en la tele sí, en las noticias".

La niña trata de atender diariamente sus clases y realizar sus tareas de la mejor forma, pues se considera estudiosa, aunque admite que a veces le falla la materia de inglés.

"Nos están mandando las tareas por WhatsApp y nosotros las hacemos", dice.

Sus papás acuden diariamente a trabajar y ella se queda con su abuelita, pero trata de lavarse las manos continuamente y de seguir las medidas sanitarias que ha visto en televisión y que han sido reforzadas en el hogar para no contagiarse y que su abuelita se mantenga sana.

"Llegan de su trabajo y tienen que lavarse las manos, es lo primero, y se ponen gel antibacterial", comenta, "a mi abuelita la cuidamos para que no se contagie".

Mariana dice que aún no se siente desesperada por el aislamiento para la prevención del COVID-19, pero hay días en los que sí le gustaría poder salir sin miedo a contagiarse y sobre todo, visitar los parques, como el Bosque Urbano, que es el primer lugar al que quiere ir en cuanto se termine la pandemia.

"Me llevo mis patines o mi bici, me subo a los juegos, es a donde quiero que mi mamá me lleve cuando acabe esto", dice.

En el Día del Niño, Mariana espera recibir un detalle de parte de su mamá, además de que podrá ver, desde el balcón de su casa o en la cochera, el desfile que se organizó en el fraccionamiento donde vive, donde participarán personajes infantiles, lo que le causa mucha ilusión.

"Los niños debemos quedarnos en casa, tratar de jugar a algo, inventar juegos, a veces es aburrido, pero hay que tratar de entretenernos", dice.