'Todo esto va a pasar', confía José Manuel

José Manuel Cardiel Chávez tiene 10 años y cursa el quinto año de primaria.

En el confinamiento, juega videojuegos y construye de todo con sus bloques de legos, además de ver algo de televisión.

"No he hecho casi nada diferente en esta cuarentena, pero aún nos quedan muchos meses, a lo mejor puede interesarme algo", dice.

El menor confiesa que disfruta estar en su cuarto y no salir, por lo que, en ese sentido, el aislamiento no le ha causado ningún estrés, además de que su abuela vive con él, de modo que no ha dejado de verla, sin embargo, admite que le gustaría visitar a sus primos y sobre todo, extraña ir al cine.

"El no ir a clases es diferente, las llevo en la tele o me mandan tareas por correo y WhatsApp, no está ni tan fácil ni tan difícil, pero me gusta más", comenta.

Con sus primos, José Manuel tiene un proyecto pendiente, pues "construyeron" una casa en el videojuego de Minecraft y estaban por decorarla cuando se detonó la pandemia en el país y fue necesario que cada familia se aislara, por lo que desde hace más de un mes dejó de verlos y la casa sigue inconclusa.

El niño señala que no tiene comunicación con sus compañeros de la escuela pues, al verlos todos los días, nunca pensó que sería necesario pedirles su teléfono, de modo que desconoce cómo contactarlos. En este sentido, admite que nunca imaginó que llegaría un momento en que tomaría clases desde su casa y que todo sería de forma virtual, sin salir, con los negocios cerrados, sin ver al resto de la familia.

"Sobre el coronavirus, he escuchado que ya es pandemia, que hay que lavarse las manos, no tocarse la cara, quedarte encerradito en tu casita", dice, y asegura que cumple "bastante bien" con todas estas medidas, pues pasa todo el tiempo en su casa y se lava varias veces al día las manos.

José Manuel cuenta que su mamá todos los días debe ir a trabajar, lo que le preocupa porque no quiere que se contagie de COVID-19.

"Sé que tiene que salir para poder comprar comida, pero le digo que se lleve sus guantes y su cubrebocas porque está feo allá afuera, cuando llega, le digo que se lave las manos porque, quién sabe, lo puedes traer en las manos"..

El pequeño está resignado a que su cumpleaños lo pasará en aislamiento, por lo que lo primero que quiere hacer cuando esto termine es ir al Bioparque Estrella, en Monterrey, y a una tienda de legos.

En este Día del Niño, José Manuel pide "que se laven las manos y que se queden en sus casas, porque todo esto va a pasar".