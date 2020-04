Johanna Zarzar, una niña lagunera con estrella

Para la pequeña actriz, cantante y bailarina Johanna Zarzar este Día del Niño será diferente porque no podrá jugar con sus amigos, sin embargo, tiene toda la intención de celebrarlo realizando varias actividades en su hogar.

La jovencita lagunera, quien participó en la telenovela de Televisa La jefa del campeón, platicó con El Siglo de Torreón sobre este 30 de abril y además contó cómo vive el confinamiento que, de acuerdo con el Gobierno federal, se extenderá hasta el 30 de mayo.

"Festejaré este Día del Niño de una manera diferente y divertida. Quiero planear actividades familiares dentro de mi casa como cocinar, jugar juegos de mesa, cantar y que mi papá me acompañe con la guitarra y hacer videoconferencia con mis amigos", contó vía telefónica.

Zarzar contó que el año pasado su mamá y las de sus amigos les organizaron un convivio al aire que incluyó actividades al aire libre, pizza y pastel.

"La pasamos muy bien, fue muy entretenido. El Día del Niño que más recuerdo hasta ahora fue uno que pasé cuando en el Centro de Enseñanza Artística de Televisa los maestros y el personal se disfrazaron de personajes; nos dieron comida, pastel y regalos. A mí me tocó un Turista mundial".

La actriz externó que al inicio de la contingencia sanitaria propiciada por COVID-19, se aburría bastante, pero aprendió a disfrutar los momentos y agradece que nadie de su familia se haya infectado del virus.

"Nos hemos quedado en casa. Tomo clases en línea con mi escuela y con mis academias de baile y canto. Lo bueno de esto es que ahora puedo dormir más, juego con mis mascotas y además al convivir más con mi familia la he conocido y entendido mejor".

El confinamiento, según contó Johanna, de igual manera le ha permitido incrementar el desarrollo de sus talentos artísticos.

"Canto, bailo, me pongo a componer canciones, toco el piano, saco covers con la batería, hago montajes de actuación, en fin, estoy laborando mucho. También tengo tiempo para seguir en Grupo Radio Universo, soy locutora en la sección de Horóscopos y muy pronto saldré en la sección de Sabores y aromas".

Zarzar comentó que se siente muy agradecida con la oportunidad que le dio el productor Roberto Gómez Fernández de participar en La jefa del campeón, la cual se sigue transmitiendo en otras naciones.

"Después de estar en este melodrama me invitaron a participar en cápsulas de TV de Hoy Laguna. También he grabado algunos comerciales, el último fue el de una tienda departamental donde tuve la oportunidad de participar en el coro de la Orquesta de Navidad al lado de Alondra y Mane de la Parra; fue una experiencia increíble.

"También quiero contarles que además estoy muy feliz y agradecida porque la tienda departamental me regaló una beca por un año para que pueda seguir pagando mis clases artísticas".

Johanna Zarzar reafirmó que los escenarios son lo suyo y trabajará bastante para poder ser una gran estrella y llevar el nombre de la región en alto.

"Amo todo lo bueno del ambiente artístico, y día a día me sigo preparando para dedicarme a esto. Me encanta que me inviten a participar en muchas cosas, así que quiero estar preparada para lo que venga".

Por último, la pequeña aprovechó para enviarles un mensaje a todos los niños de la Comarca Lagunera.

"Nunca se olviden de ser niños, a pesar de no poder hacer todo lo deseado traten de hacer un día diferente para que lo disfruten al máximo. Este 30 de abril hay que esforzarnos para que sea un Día del Niño muy especial y nunca lo olvidemos".