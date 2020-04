Wendolee lanza sencillo y disco

La actriz y cantante lagunera Wendolee se encuentra de estreno.

La egresada de la primera generación de La Academia de TV Azteca recién lanzó el tema Solo menea, que viene incluido en su nuevo disco de estudio, que lleva por título Del otro lado, y ya se encuentra en plataformas digitales.

"No hay por qué llorar. Escúchame, si has tenido un mal día, vente para acá y muévete, goza toda esta melodía.

"Quiero darte a ti con este son una pequeña receta que le hará sanar al corazón la pena que ahora le inquieta", dice la rola compuesta por Rafael Esparza-Ruiz y Édgar Cortázar.

Wendo de igual manera presentó el video oficial del tema en su canal de YouTube, Gordibuenas Fit Club. Lleva más de ocho mil visualizaciones en unos días.

"Con muchísima ilusión les presento este discazo que nos tardamos años en poder lograr. Les estaré contando en entrevistas toda la odisea. Aquí tienen #DELOTROLADO cuales son sus favoritas? @SonyMusicLatin a la venta en todas las plataformas digitales #wendolee", mencionó la lagunera en sus redes acerca del álbum editado por Sony Music Latin.

La placa contiene temas como Sr. oficial, Muevo muevo, Abre el corazón, El descolón, No vuelvas a besarme y Ya no me interesas.