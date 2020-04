SOBRE LA NEGACIÓN DE LA REALIDAD

¿Qué provoca o motiva a una persona a negar una situación que para la gran mayoría es obvia, y para la cual existe suficiente evidencia para comprobarla?

En conversaciones informales con amistades de diferentes profesiones incluyendo los campos de la psicología, trabajo social, leyes, y la medicina, surgió el tema de la gente que tiende a negar un entendimiento de la realidad en la que vive, y su conducta hacia ella en diferentes áreas, incluyendo experiencias familiares y sociales, adicciones, problemas emocionales, por ejemplo, enojo, ansiedad, depresión, etcétera, o conductas nocivas como agresión, pasividad, o impulsividad, y otros aspectos de la vida diaria. Una negación de la realidad que se puede aplicar a otras circunstancias, por ejemplo aquellas asociadas con la peligrosidad, y quizá existencia, del ya muy mencionado Coronavirus o COVID-19. Más que las perspectivas de las profesiones mencionadas, lo que me llamó más la atención fueron los puntos de vista relacionados a un sentido común, que se supone todos poseemos en diferentes grados, independientemente de conocimientos o nivel académico. O sea, la negación de una realidad que existe para la mayoría, la cual algunos se resisten a aceptarla debido a una variedad de razones. ¿Que motiva a un individuo a negar esa realidad?

De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología una negación es "un mecanismo defensivo psicológico por medio del cual pensamientos, sentimientos, deseos, o eventos son ignorados o excluidos de un estado consciente." Es un proceso mental que permite resolver conflictos emocionales, y ayuda a reducir estrés o ansiedad, y puede tomar la forma de rechazo de: un problema financiero, reconocimiento de una condición médica o enfermedad seria, admisión de una adicción, o la infidelidad de la pareja. Al rechazar una verdad, una persona intenta protegerse de algo que es doloroso o amenazante (psicológicamente hablando), por consiguiente, minimiza las consecuencias de sus problemas o evita enfrentarse ellos; o simplemente es indiferente, o no reconoce la situación complicada como legítima. En algunos casos, al principio de una situación difícil, por ejemplo, la recepción de una mala noticia, la negación puede ayudar a un ajuste a la situación estresante mientras se procesa la mala experiencia, pero por lo general, una negación acarrea una conducta no productiva, o quizá no saludable.

Una negación se puede manifestar en diferentes formas. Se puede presentar como negación de hechos cuando se miente para evitar problemas. O cuando se minimizan los hechos por medio de excusas, o culpar a otros, para evitar responsabilidad o culpabilidad. O cuando la persona intenta reducir culpabilidad en si misma al negar el impacto de ciertas conductas en su salud, por ejemplo, fumar o tomar alcohol en exceso. En este último caso el individuo utiliza la excusa de tener un "entendimiento" diferente de los demás sobre el efecto dañino de las substancias tóxicas en la salud. O quizá, una persona "niega" estar en un estado de negación de conductas no aceptables, lo que le hace creer que no necesita cambiar del todo, ya que en su percepción, la gente en su alrededor lo percibe de manera errónea, y "no lo entiende."

Cuando una negación se presenta en forma de una actitud que rechaza hechos históricos recientes como la existencia del COVID-19, o pasados como la existencia del Holocausto, el término negacionismo es aplicado. El negacionismo es una actitud en donde una persona rehusa la aceptación de un concepto propuesto por las ciencias, por ejemplo la medicina o la biología, a favor de una perspectiva radical o conspirativa que no tiene fundamento válido, o en grado extremo es irracional. Ejemplos de estas posturas negacionistas pueden ser la negación del cambio climático, entendimiento de que la tierra es plana, el holocausto nunca existió, la teoría de la evolución es fantástica, las vacunas son innecesarias, o que el Coronavirus no existe y es solo un mito creado por un aglomerado de naciones poderosas para controlar el mundo.

Creo que es humano negar ciertas realidades debido a una cultura o convicción particular, y no todas las negaciones son necesariamente negativas o malignas. También creo que todos tenemos el derecho de creer en lo que queremos creer, pero siempre y cuando no generemos riesgos o daño a otros, o a nosotros mismos. En el caso de un fenómeno destructivo y peligroso, como una pandemia, me parece irresponsable exponer a otros a contagios mediante indiferencia a las medidas de distanciamiento social, solo por querer adherirse a una posición rebelde y desafiante, radical, política, o desinformada. Con una mente creativa, es posible responder a necesidades esenciales de supervivencia, y a la vez mantener un distanciamiento social razonable. Gracias por su interés en esta columna.