José Pedro deja la música para vender cubrebocas

José Pedro Talamantes es un músico torreonense; toca el acordeón y todos los días, por las tardes, salía de casa en busca de poderse ganar un poco de dinero para mantener a su esposa y a sus dos hijos, sin embargo, debido a la contingencia de salud que se vive, esto ya no es posible.

José contó que por las mañanas trabajaba en una empresa que le da mantenimiento a las gasolineras y por las tardes se subía a cantar a los camiones, todo esto para poder llevar sustento a su familia, sin embargo, desde hace ocho semanas de su empleo matutino lo enviaron a casa, sin paga, por lo que continúo como músico hasta hace 15 días, cuando al haber poco flujo de gente, comenzó a disminuir el ingreso.

"Primero, me descansaron del trabajo y sin paga, después, le seguí con lo de irme a los camiones a tocar y cantar, pero ya no se subía gente, solo unas cuantas personas, además, comenzaron a ya no dejarme subir, y en una que otra ocasión me contrataban para tocar en alguna fiesta o quinta, pero ya tampoco se pueden hacer reuniones, por lo que tuve que buscar la forma de llevar comida a mi casa".

Fue así que le presentaron a un vecino de su colonia, Las Dalias, quien fabrica cubrebocas de doble tela, e inició con este negocio.

Don José, quien se coloca en el crucero del bulevar Diagonal de Las Fuentes y calzada Paseo de La Rosita, a partir de las 9 de la mañana, señala que poco a poco a ido fluyendo la venta, además de que se le ocurrió colocar dos letreros explicando que es músico y que por el momento se quedó sin empleo, por lo que pide el apoyo de la gente para que le compren su producto.

Finalmente, expresó que esta pandemia esta pegándole a todos, pero de alguna manera se debe buscar el subsistir; él tiene dos hijos pequeños qué mantener, quienes le piden comida, y sale todos los días para tratar de llevarla.