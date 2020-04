'Lorito' Jiménez se siente privilegiado de haber jugado en el viejo Estadio Corona

Uno de los ídolos de los seguidores de Santos Laguna, el argentino Walter Jiménez, hizo su reaparición a nivel nacional el pasado lunes, invitado a la transmisión del partido de los Guerreros en la eLIGA MX ante los Tigres.

Junto a sus hijos, el popular "Lorito" desde la comodidad de su casa, sufrió la derrota que tuvo el "Mudo" Aguirre en los controles de los Guerreros, a manos de Paco Venegas del conjunto felino.

En el podcast publicado por el club albiverde, el mediocampista recordó su paso por la escuadra de la Comarca, durante el segundo lustro de la década pasada.

"De los mejores recuerdos, en un principio pongo la salvación, porque sin eso no hubiéramos logrado lo siguiente, después viene el campeonato en el Clausura 2008, el subcampeonato en 2010, la llegada de un estadio nuevo, el dejar atrás a otro muy impresionante como lo era el viejo Corona. Soy un privilegiado de haber estado en esos momentos" confesó el volante.

Recordado por su entrega en la cancha durante los más de 90 minutos de cada partido, Jiménez describió cómo vivió el tercer título de los verdiblancos en el futbol mexicano, hace ya casi 12 años.

"Ese partido (ante Cruz Azul) estuvo bravo, porque tuvimos una liguilla complicada, no ganamos de local. En cuartos de final derrotamos fuera a Necaxa y empatamos en Torreón, después viene la historia frente a Monterrey y el gol de Fernando Arce. Contra Cruz Azul ganamos de visitante con gol de Christian Benítez de último minuto, luego empatamos en Torreón y nos consagramos campeones" comentó.

Tuvo muchos compañeros en Santos, de diferentes edades y nacionales, pero recalcó, que fueron los guardametas en aquella época, Oswaldo Sánchez y el "Gordo" Becerra, quienes le dejaron un grato sabor de boca.

"Me sorprendió mucho cuando llegó Oswaldo, también Miguel Becerra por la forma en que trabajaba. Oswaldo ya había logrado muchas satisfacciones y el hecho de venir a un equipo que estaba peleando el descenso, fue algo muy positivo" expresó.

Reconoció que a su llegada a la Laguna, no todo fue color de rosa, ya que los Guerreros arrastraban problemas de descenso en la tabla porcentual, por lo que la adaptación fue más complicada de lo que esperaba.

"Al principio me costó mucho. Yo estaba en Jaguares de Chiapas y jugamos contra Santos en la última fecha, que tenía de entrenador a Wilson Graniolatti, quien me dijo que si le renovaban su contrato, me iba a pedir para llegar al club".

Y es que Walter, quien en el 2004 vivió una gran campaña con los Tiburones Rojos del Veracruz al mando del propio Graniolatti, al lado de Cuauhtémoc Blanco, el "Chaco" Giménez y compañía, consideró de acertada su decisión de cambiar de aires.

"Fue complicado porque no obteníamos los resultados como grupo, en lo personal no lo entendía, porque en seis partidos había marcado dos goles, el tema personal no lo veía tan malo, pero gracias a Dios con mucho temperamento y sacrifico, le dimos vuelta a la situación en el mejor momento".

La salvación del descenso en el Clausura 2007, fue uno de los momentos más importantes que atravesó como futbolista profesional, ya que evitaron en el último partido, lo que hubiera sido un fracaso deportivo.

"Se me pone la piel chinita, fue algo impresionante porque habíamos sufrido mucho, sabíamos que a muchos se nos podía terminar la carrera ahí, que no íbamos a lograr algo importante para un club tan importante como lo es Santos, entonces íbamos a quedar muy marcados en la historia de forma negativa".

Recordó que tras el silbatazo final, fue felicidad completa en el antiguo Corona, ya que además, se metieron a la liguilla, a pesar de que al arranque del torneo la pasaron muy mal por la falta de resultados positivos, por lo que siempre estuvieron con la calculadora en la mano.

APODO

Jiménez se dio tiempo para hablar de otros temas, como el porqué, de su apodo de "Lorito", además del inicio de su carrera futbolística.

"Cuando estaba en las fuerzas básicas de Banfield en Argentina, mi papá me llevaba en sus hombros, entonces a otro papá se le ocurrió decirme que parecía un lorito arriba de mi padre, y de ahí en más fue como quedó el apodo".

Walter confesó que como todo niño, empezó a soñar con convertirse en futbolista profesional, aunque tuvo que sortear diferentes dificultades, ya que provenía de la clase media baja.

"Me levantaba a las 7 de la mañana y me iba a la escuela, regresando tenía mi tiempo para comer y después ya era todo el tiempo futbol, ya sea en los entrenamientos o jugando yo solo".

Siempre tuvo el apoyo de sus papás, aunque para él en lo personal fue un poco complicado, debido a que los entrenadores no querían a jugadores de corta estatura como él.

"Después tuve la suerte de debutar en el Club El Porvenir (Argentina), de hacer un buen torneo, de ser campeón de goleo de la división y así empezó mi carrera como profesional".

8 TORNEOS fueron los que el exvolante defendió la playera albiverde en el futbol mexicano.