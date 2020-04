La misión de Yuri es entretener

Ahora más que nunca los artistas tienen la responsabilidad de entretener a las personas, opina Yuri, quien está preparando un concierto en streaming, para entretener a todos sus seguidores y hacerles olvidar por unos minutos de todos los problemas derivados del coronavirus.

"Creo que los artistas en este momento es cuando tenemos que sacar la casta, somos entretenedores y creo que nuestro pueblo, la gente, no nada más en México, sino que internacionalmente, que ha estado con nosotros y que nos siguen desde hace tantos años, pues es un momento muy padre para concientizarlos y decirles: 'aquí estamos con ustedes'", dijo Yuri en entrevista.

"Hay mucha gente con depresión, con muchos problemas en este momento, con insomnio, también tienen ansiedades, con muchas preocupaciones de que va a pasar con su trabajo y si nosotros podemos hacer que esos 45 minutos o una hora o el tiempo que estemos conectados a las redes, la gente tenga una distracción y se olvide un poco de lo que está pasando, creo que esa es la tarea que los artistas tenemos", añadió.

La cantante de grandes éxitos como Maldita primavera, Detrás de mi ventana, El apagón, Amiga mía, entre muchos más, ofrecerá un concierto a través de sus redes sociales, el próximo 1 de mayo a las 19:00 horas, en donde también quiere hacer partícipe de su show a toda la gente que se conecte, es por eso que los invita a vestirse de gala, para salir de la monotonía de las pijamas, que muchos están usando durante esta cuarentena.

"Si son dos meses en donde la gente no sale y que desde sus casas y desde sus salas, que se pongan sus mejores 'garras', como le digo yo, sus mejores atuendos, para ver un show de Yuri.

Obviamente yo quisiera hacer un show de dos horas o de más de una, pero por las reglas que tiene YouTube o en el caso de Instagram, pues no puedes pasarte más de 45 minutos", explicó.

La intérprete mexicana comentó que también está preparando otro concierto mucho más largo y espera poder realizarlo a finales de mayo, mientras sigue trabajando en más sorpresas para sus seguidores.

"Por lo mientras estoy preparando este show y también pedirle a la gente que me diga cuáles son las canciones que quieren que cante y si voy a estar hablando dentro de una y otra canción un poquito, porque tengo el tiempo muy cortado y eso no me gusta.

A mí me encanta tener esa interacción con el público, voy a hablar un poquito de mi cuarentena, entre otras sorpresas y creo que los va a entretener bastante bien", finalizó.