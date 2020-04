Ricardo Polanco disfruta ser Fercito en 'La casa de las flores'

Para Ricardo Polanco, su personaje de Fercito, en la tercera y última temporada de "La casa de las flores" es un personaje cómico a través del cual busca retratar la complicada situación que viven aquellas personas gay que por no aceptarse buscan ir a campamentos o cursos para dejar de ser homosexuales y reprimir quienes en realidad son.

En la nueva temporada de la serie creada por Netflix, Polanco es el primo "curado" de homosexualidad de Diego (Juan Pablo Medina) y a través de este personaje que Manolo Caro, pone este tema sobre la mesa y es el actor mexicano quien se sumó al proyecto tras creer la relevancia e importancia que tiene hablar de las personas que aún creen que la homosexualidad se puede curar.

"Me parece un tema muy importante, me parece tonto que existan este tipo de campamentos que son un agresión a las personas por su orientación sexual. Cuando vi el personaje me fascinó hacerlo, porque justo quería demostrar con mi interpretación que la gente cuando vea a mi personaje diga "guacala", y no porque sea un personaje gay, sino porque no se acepta y cree que lo que siente está mal. Que la gente se dé cuenta lo feo que es el que alguien se mienta a sí mismo", relató Ricardo en entrevista con EL UNIVERSAL.

El actor de 31 años dijo que además de que llevaba años queriendo trabajar con Caro, también sabe que el impacto de una serie de esta plataforma streaming es global y las repercusiones que pueda tener esto en futuros proyectos tiene mayor impacto, incluso que el que ostenta hoy la televisión tradicional.

"Me siento satisfecho con este personaje porque aunque es una participación breve tienen una importancia primordial, ya que me interesa hablar de los derechos igualitarios, me parece primordial y básico. Personas como mi personaje se dedican a esparcir el odio y a desinformar y el personaje me pareció que le podía inyectar comedia, que la gente diga "guau, qué imbécil" y logre reflexionar", detalló.

Para crear a Fercito, Ricardo dijo que quiso hacerlo irrisorio, inyectar altas dosis de comedia, porque considera que en muchas ocasiones es a través de la risa o la burla, por donde el mensaje logra tener mayor impacto.

"Manolo me dejó improvisar y me clavé en el personaje, quise hacerlo verosímil. Aunque parezca que mi personaje es una caricatura, lo real y preocupante es que en la vida real así hay personas, que viven o tienen una vida de caricatura. Quise que mi personaje fuera obvio pero que él dijera que ya se había curado, es decir que a simple vista se viera que sigue siendo gay, no porque tenga nada de malo, sino que lo oculte o lo quiera reprimir", añadió.