Talina Fernández en silencio a 15 años del fallecimiento de Mariana Levy

La conductora de emisiones televisivas, Talina Fernández, agradece que el público y medios de comunicación se acuerden que hoy se cumplen 15 años de que su hija, la actriz Mariana Levy, falleciera víctima de un infarto provocado por un conato de asalto.

"Te agradezco que te hayas acordado de la fecha, pero prefiero no hablar del asunto, ¿sí, mi vida?", dijo en entrevista con Notimex.

Fernández compartió que no hizo y no hará nada en particular en este día tan especial para ella y prefirió compartir cómo es su día a día durante la actual cuarentena impuesta por las autoridades para evitar más contagios por COVID-19.

"Estoy encerrada como todos, procuro tener los mismos cuidados, un poco más extremos, no he salido desde hace un mes pero ni a la puerta", comentó.

"La dama del bien decir", cómo también se le conoce a Talina Fernández expresó que a sus 78 años de edad es complicado el uso de las redes sociales, pero dijo que procura aprender para estar en contacto con sus seguidores a quienes les cuenta historias en sus redes sociales.

"Ya estoy aprendiendo porque soy muy bruta, poco a poquito porque esto de ser vieja ya no aprende uno rápido, leo todo el día para poder hacer historias para Instagram", dijo entre risas.

La conductora llegó a la televisión mexicana en 1960 y se destacó como entrevistadora en televisión y los recuerdos de esa época la llenan de orgullo.

"Poníamos a revelar la cinta, así hacía los reportajes, revelando los rollos y cortando con una guillotinita las imágenes, era increíble, he hecho de todo en esto", concluyó con voz pausada.