Paco Jémez busca a Diego Lainez para el Rayo Vallecano

Paco Jémez, extécnico de Cruz Azul y ahora entrenador del Rayo Vallecano de España, ha vuelto a mostrar interés en hacerse de los servicios de Diego Lainez, quien milita en el Betis de Sevilla.

En entrevista a ESPN, Jémez, quien tiene al Rayo en la posición 11 de la segunda división española, hasta antes de la suspensión por el Covid-19, confesó que no es la primera vez que pide que se contrate al jugador mexicano.

"Quería que estuviera con nosotros este año, al final no pudo ser, no llegamos a un entendimiento, quizá no creyó conveniente bajar de división", mencionó el español.

Si fuera por él, "encantado de tenerlo en mi equipo, yo quiero buenos jugadores y él lo es, no es que sea mexicano o polaco o brasileño, me gusta como juega sólo por eso".

Lainez llegó al Betis de Sevilla desde el 2018 bajo las órdenes de Quique Setién, quien no le dio muchas oportunidades, el nuevo técnico Rubi tampoco ha confiado mucho en el canterano del América, de quién se ha dicho tiene ofertas también del Leganés que dirige el técnico mexicano, Javier Aguirre.