¿Charlie Cox como 'Daredevil' en Spider-Man 3? El actor habla al respecto

Tras los rumores generados por los fans en torno a la tercera entrega de las cintas de Spider-Man protagonizadas por el británico Tom Holland, el actor Charlie Cox se pronunció para hablar acerca de su 'aparición' en ésta como 'Daredevil'.

Las escenas postcréditos que dejó Spider-Man: Far From Home, generó diversas especulaciones entre los fanáticos debido a la revelación de la identidad de 'Spider-Man' por parte de 'Mysterio', además de la aparición del director J. K Simmons, quien dirigió las cintas del arácnido entre el 2002 y 2007, pero en esta ocasión con su papel del editor en jefe de 'J. Jonah Jameson'.

Es por este motivo que los fanáticos comenzaron a especular que una de las maneras en que 'Peter Parker' podría salir de dicho aprieto es con ayuda de 'Matt Murdock', mejor conocido como 'Daredevil'. Siendo en este punto donde entra el actor Charlie Cox.

Pese a que Cox interpretó al superhéroe en la serie de Netflix, hasta el momento no hay información oficial de su aparición en la próxima cinta del arácnido.

Ante esto, Charlie habló al respecto en una entrevista para Comicbook:

"No había escuchado esos rumores, pero ciertamente no es con mi Daredevil. No estoy involucrado en eso. Si eso es cierto, no es conmigo. Es con otro actor. Mira, la pasé muy bien. Estoy muy agradecido de poder interpretar a ese personaje (Daredevil) tanto como lo hice. Por supuesto, me encantaría seguir adelante. Me encantaría participar de ser posible", declaró el actor británico.