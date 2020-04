Me veo retirándome en el América: Paul Aguilar

Las Águilas del América continúan con sus videoconferencias en tiempos de coronavirus y hoy tocó turno al capitán Paul Aguilar. El defensor azulcrema habló sobre su futuro en el Nido.

"Es cierto, me quedan ocho meses de contrato. Me veo retirándome en América, esa es una realidad. No quisiera poner fin a mi carrera todavía, sea donde sea apoyar quisiera apoyar al equipo y darle lo mejor para que siga en los primeros planos", señaló el lateral emplumado.

Aguilar considera que disputar la Liguilla a un solo juego, sería más interesante y brindaría más espectáculo al aficionado, una vez que vuelva el futbol, tras la pandemia de COVID-19.

"Me parece muy buena opción, le daría más sabor. Sí es a matar o morir, habría más emoción y lo haría emocionante para los aficionados", señaló.

En las últimas semanas han surgido versiones sobre una posible fusión entre la MLS y la Liga MX para el 2026. Esta situación fue vista "con buenos ojos" por Paul Aguilar.

"Me parece que sería algo interesante, la MLS está creciendo y nos daría el roce internacional que no tenemos al no estar en Libertadores o Sudamericana", declaró.