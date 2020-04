En plena contingencia sanitaria por el COVID-19 y donde el lavado de manos es una de las principales recomendaciones para evitar dicha enfermedad, vecinos de la colonia Nuevo Refugio se quedaron sin una gota de agua potable en sus domicilios.

Esta mañana, habitantes de varias calles de este sector, denunciaron que desde hace algunas semanas comenzaron a registrar baja presión en sus hogares, pero que fue desde el pasado sábado que comenzaron a resentir la falta total del vital líquido.

“Tenemos ya varias semanas que estamos batallando con el agua, nos habían dicho que estaba en mantenimiento, nos esperamos, nos aguantamos...aunque a algunas personas les dicen cosas diferentes, a mí me dijeron que le estaban dando mantenimiento a un pozo de agua, hemos preguntado por pipas para que nos abastezcan, pero la realidad es que nos dicen que no tienen pipas para mandar”, señaló Manuel Montoya, uno de los quejosos.

Por su parte, Olivia Muñoz, señaló que la baja presión de agua en esta colonia es una problemática añeja, pues antes de la pandemia se levantaba entre 4 y 5 de la mañana para almacenar varios litros de agua en depósitos y poder realizar las actividades domésticas. Sin embargo, desde hace unos días y a raíz de que ya no cuenta con el vital líquido, dice que la situación ha empeorado, pues con el resguardo domiciliario, hay más personas en su vivienda, por lo que se incrementa la demanda de agua. “Si de por sí con la contingencia ya estamos desesperados, pues ahora con esta situación doblemente estrés, doblemente impotencia, porque la verdad esto está muy mal”, expresó.

Los vecinos manifestaron que por ahora están comprando garrafones de agua para poder bañarse, lavar la ropa, los trastes y en general hacer el aseo diario. “Queremos que nos manden el agua...ahora de plano completamente no nos salió agua, ni una gota ni a las 4 de la mañana que es a la hora que yo me levanto, no hay una sola gota de agua, es desesperante”, dijeron.

Esta misma problemática se reportó en la colonia El Refugio y una parte de los sectores de Nuevo Los Álamos y el Dorado.