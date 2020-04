Desalojan a enfermero de su departamento por temor a COVID-19 en Sonora

"Ahora ser enfermero esta mal…Parece ser que si eres enfermero resulta que tu contagias a todo mundo…Que mal que la gente piensa eso", lamentó, en su desesperada solicitud de ayuda.

La publicación de Iván tuvo muchas reacciones de apoyo ciudadano que le ofrecieron un espacio donde quedarse; sin embargo, decidió aceptar hospedarse en la casa "Héroes con Bata".

Este lugar recién ha sido abierto con el apoyo de un grupo de familias sonorenses y de empresas locales que habilitaron en Hermosillo una casa como albergue para trabajadores de Isssteson y del sector salud en general, que deseen cumplir un autoaislamiento ante la contingencia por el COVID-19.

Se trata de un espacio amplio y preparado para dar cabida a más de 30 mujeres y hombres profesionistas de la salud, como es el caso, ahora, de Iván Portillo Araujo, enfermero originario de Chihuahua que labora en la ciudad, así como de dos camilleros del Instituto.

Pedro Ángel Contreras López, director general de Isssteson, visitó el lugar donde se aplica un protocolo estricto de desinfección y seguridad, y además se brindan servicios de alimentación, dormitorios, lavandería, baños y otros más.

"Estamos muy agradecidos con la comunidad hermosillense por este espacio, por la Casa 'Héroes con Bata', ya que es muy importante para que los trabajadores del Instituto que están directamente en la atención a pacientes con Covid-19, puedan aislarse para evitar poner en riesgo a sus familias", expresó el titular del Instituto.

Destacó que la iniciativa puesta en marcha por hermosillenses, representa el nivel de compromiso de la sociedad para juntos enfrentar el COVID-19, pero en contraparte, resaltó el caso de Iván, quien rentaba un departamento y tuvo que dejarlo a solicitud de los dueños, por considerarse en riesgo de contagio.

El joven enfermero contó que fue notificado el pasado domingo 26 de abril por parte de su arrendadora, para desalojar el departamento que rentaba en la segunda planta de una vivienda en la ciudad, ya que los dueños consideraron que podía ponerlos en riesgo.

"Me mandaron un mensaje por Whatsapp la señora que me rentaba, pidiéndome que le desalojara el departamento, que ya no me podía rentar porque pues soy enfermero... ella se imaginaba o piensa que voy a estar en contacto con pacientes con Coronavirus", explicó Portillo Araujo.

Detalló que a la mañana siguiente después de laborar, se presentó con la persona del alquiler para explicarle sobre las medidas de seguridad que se aplican en el nosocomio donde labora y las que él mismo realiza; sin embargo, la decisión fue irrefutable.

Iván publicó en redes sociales que buscaba departamento en renta y esa misma noche, por instrucciones del director general de Isssteson, Pedro Ángel Contreras López, fue contactado para brindarle el apoyo que necesitara.

Se le informó sobre el servicio de la Casa "Héroes con Bata" y de inmediato tomó la decisión de registrarse, por lo que personal del Instituto acudió hasta él para ayudarle con el traslado de sus pertenencias y llevarlo a conocer el lugar.

"Ya conocí a los que están aquí encargados y se me hizo muy buena onda todo lo que me han estado platicando, aparte la casa se me hizo muy, pero muy bonita", dijo el trabajador de la salud.

Reconoció el protocolo de sanitización antes de entrar a la Casa, las medidas de seguridad y se dijo agradecido con todos los que se preocuparon por él.

"Agradecer principalmente a Isssteson, a la Casa 'Héroes con Bata' que se comunicaron conmigo y me ayudaron a tener un lugar donde descansar, y a todos los que se comunicaron por vía Facebook y Whatsapp, que me estuvieron ayudando, gracias por el apoyo que me demostraron", dijo el enfermero Iván Portillo Araujo.