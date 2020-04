Productor de Cuéntamelo ya! habla sobre despido de Odalys Ramírez

El productor Nino Canún tomó la decisión de prescindir de Odalys Ramírez para la edición sabatina de Cuéntamelo ya! Al fin, y no fue por una reinvención del formato sabatino, sino para reforzar el carácter cómico del programa.

"Por una cuestión de permisos de Ricardo Margaleff (que estaba haciendo una novela), metimos a Ximena Córdoba, la colombiana. Ella tiene mucha actitud, muchas ganas de salir adelante y con el tiempo fue creciendo, la fui metiendo más y a Odalys como que no le gusta mucho la comedia, ella es más presentadora y lo hace bien, tan es así que sigue en el formato entre semana", dijo.

Aseguró que, especialmente en estos días de pandemia, es importante enfatizar en la comedia y en el formato específico de los sábados, que es diferente a lo que hacen entre semana, pues se enfocan en sketches cómicos, en juegos, videos y en una dinámica más familiar.

"La comedia tiene un juego muy importante los sábados y por eso estoy reforzándola, con el cambio me fue muy bien porque fue el primer lugar de toda nuestra barra el sábado pasado. El primer lugar de todo el día y déjame decirte que el sábado es el día más complicado de la semana, creo que nos vino bien el cambio y además, al final del camino, cuando comencé a trabajar con Odalys acababa de ser mamá, el volarle las tardes sí pesa y yo creo que al final del camino le estoy quitando un peso de encima, y eso lo digo con muy buena onda", dijo el productor.

Odalys Ramírez negó a este medio que el cambio hubiera sido por falta de profesionalismo. "Supe que se estaba manejando que era porque yo me quería ir más temprano y no es así. Sí bromeábamos mucho con el tema de 'apúrense porque Odalys es la que tiene noticiero (o sea, la que más temprano se levanta de todos)', pero era un chiste dentro de la producción y otros también bromeaban diciendo 'Sí, yo también tengo noticiero'; pero bueno, como todos los programas son grabados, hay veces en las que acabas a una hora y otras que por un detalle técnico o por algún invitado o por alguna situación se tardaba más, pero no tiene nada que ver", afirma Ramírez.

La conductora del noticiero con Paola Rojas enfatizó en que siempre ha sido profesional en sus trabajos y esta no ha sido la excepción. "Tengo la fortuna de demostrar profesionalismo y disciplina en mis empleos, en los que he estado por largas temporadas", agregó.

Hasta ahora la producción de Nino ha trabajado con cierta normalidad, tomando en cuenta las indicaciones de seguridad por el coronavirus, sin embargo, sabe que hay cierta incertidumbre en cuanto al avance del brote y que eso podría derivar en nuevas decisiones por parte de la empresa. "Por ser un programa en vivo, lo seguimos haciendo pero estamos conscientes de que en algún momento nos podrían decir que dejemos de hacerlo, porque no sabemos cómo pondrán las fases de la pandemia", comentó.