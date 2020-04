Ligas deportivas de EUA podrían disputarse hasta 2021

El doctor Anthony S. Fauci, el principal experto en salud pública en el grupo de trabajo sobre coronavirus del presidente de Estados Unidos opinó que será muy difícil para las ligas de este país salir a escena este año.

Varias ligas se encuentran en trabajo de laboratorio para encontrar la fórmula con la cual puedan reiniciar el juego. Para Fauci la clave está en el poder de acceso que Estados Unidos consiga para realizar pruebas de COVID-19 que arrojen resultados rápidos.

"La seguridad, para los jugadores y para los fanáticos. Si no puede garantizar la seguridad, desafortunadamente tendrá que morder la bala y decir: 'Es posible que tengamos que ir sin este deporte para esta temporada", declaró el experto en una entrevista con "The New York Times".

Las declaraciones se producen cuando la MLB, NBA y otros campeonatos buscan las formas para reunir a sus atletas en un ambiente seguro para retomar el pulso que la pandemia paralizó.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde 1984, dijo que aunque la tasa de casos confirmados del virus había disminuido en la mayor parte del país, probablemente habría un aumento en los casos nuevamente.

"Si permitimos que nuestro deseo de volver prematuramente a la normalidad, solo podamos volver al mismo agujero en el que estábamos hace unas semanas", dijo el Dr. Fauci.