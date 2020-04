'Esto va a pasar', confía Calibre 50

Los integrantes de Calibre 50 están acostumbrados a andar de aquí para allá, sin embargo, el coronavirus frenó su carrera, tal y como les ocurrió a otras agrupaciones y solistas.

Los músicos Edén Muñoz, Armando Ramos, Erick García y Alejandro Gaxiola han cambiado los escenarios por cuidar niños, preparar alimentos y hasta han incursionado en labores de plomería y electricidad.

El confinamiento que se vive por la pandemia del COVID-19 les ha permitido a los artistas realizar otras actividades aunque sin descuidar la música, ya que en estos días se han dedicado a componer o realizar sesiones acústicas desde sus casas para redes sociales.

Edén y Armando platicaron con El Siglo de Torreón vía telefónica de su nuevo sencillo y de cómo están sobrellevando el encierro en sus hogares, sin embargo, ambos coinciden en que "esto va a pasar".

Muñoz comentó que tanto a él como a sus compañeros les está costando bastante trabajo quedarse quietos; confían en que cuando todo pase volverán con todo para seguir consintiendo a sus fanáticos.

"Hemos estado cada quien en sus respectivas casas. Ya soy plomero, cuidador de niños, electricista, lavador de baños. Hay cosas que no estábamos acostumbrados a hacer y ahora que las estamos haciendo de sopetón las estamos disfrutando", dijo Edén.

Al respecto, Armando agregó: "Estamos haciendo todo lo que se nos ocurra porque esta cuarentena nos tiene con ganas de hacer muchas cosas. Tenemos una vida muy ajetreada y que nos hayan parado así está complicado, pero sabemos que esto va a pasar en algún momento y tenemos que seguir para adelante".

Muñoz dijo que, al igual que muchas personas en el mundo, se encuentra asustado porque jamás imaginó que un virus pudiera paralizar prácticamente los cinco continentes.

"La gente está asustada. Yo estoy atemorizado porque imagínense que algo así de repente cambió el rumbo de muchas cosas que teníamos planeadas, sin embargo, insisto, esto pasará y hay que seguir", comentó el cantante.

Sobre las acciones que el Gobierno federal ha tomado para prevenir la propagación del COVID-19, Ramos dijo que las considera buenas.

"Por algo las han hecho, si bien es cierto hay mucha desinformación, hay que estar pendientes de las fuentes oficiales. Si nos piden quedarnos en nuestras casas, hay que hacerlo, es difícil, pero se puede.

"Ahora , hay quienes dicen que todo esto es mentira. Si es o no, se sabrá, pero por ahora no hay que arriesgarnos a comprobar si es cierto o no. Hay que valorar nuestras vidas y las de las personas que amamos", recalcó Armando.

Por otro lado, Muñoz dijo que en medio de esta crisis ellos han recibido buenas noticias, y es que su más reciente sencillo, Barquillero, está siendo muy solicitado en las plataformas, y el video oficial ya superó los seis millones de visualizaciones en unos días.

"Es un corrido basado en una historia real. Trata sobre el bullying y cómo a veces subestimamos a las personas. A la gente le ha agradado la canción. Estamos contentos porque a pesar de lo que pasa seguimos trabajando de manera digital.

"El video lo grabamos en Ejutla, Jalisco a principios de febrero antes de que este rollo pasara. Es un video muy bonito y dinámico. La gente de ahí nos trató de maravilla y nos ayudó para que este video saliera bien".

Armando aclaró que Barquillero no forma parte de un disco, ya que prefieren ir sacando tema por tema, tendencia que se ha incrementado en los últimos años.

"Ya estaba en nuestros planes sacar esta rola. Durante esta cuarentena hemos compuesto algunos tema y hemos dado los últimos toques a otras melodías que ya habíamos hecho y que esperamos lanzar en las siguientes semanas".

Edén Muñoz dijo que no se olvidan de la Comarca Lagunera. Espera regresar a la región antes de que 2020 termine. Quieren dar un baile masivo.

"Siempre es un gusto ir a La Laguna. Los laguneros nos hacen sentir como en casa. Nos encanta la comida de por allá y en los shows que hemos dado siempre hay buen ambiente. Esperemos que al terminar todo esto de volada podamos agendar un baile masivo".

Armando agregó que la gente de Durango y Coahuila siempre "nos han apoyado. Tenemos fe en que volveremos a cantar con ustedes pronto. Queremos escucharlos que coreen nuestro tema nuevo, Barquillero".