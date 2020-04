Williamson se mantiene entrenando

El jugador de Pelícanos de Nueva Orleans, Zion Williamson, aseguró que ha mantenido su actividad física a pesar del confinamiento por la pandemia de COVID-19 y explicó que sigue entrenando desde casa para cuando la temporada 2019-20 de la NBA pueda reanudarse.

Williamson, quien fue la primera selección del Draft 2019, reconoció que ha trabajado duró en las últimas semanas y que ha contado con un apoyo especial.

"Al día de hoy, mi madre es el mejor entrenador que he tenido. No quiero tener que mirar a mis compañeros y decir: Lo siento. No estoy listo; por eso estoy preparado, por ellos", aseveró.