Advierten a choferes de no circular en el Centro de Gómez Palacio

Debido a que incumplieron con las disposiciones sanitarias referentes a no circular por la zona Centro de Gómez Palacio, se apercibió verbalmente a 60 choferes del transporte público.

El subdirector de Transportes para la región Lagunera de Durango, Armando Ramírez Barley, dijo que el 97 por ciento de los llamados de atención han sido para los taxistas pues se ha detectado que suben y bajan pasaje en el perímetro que comprende cuatro avenidas y nueve calles que abarcan la avenida Hidalgo a Allende y de la calle Santiago Lavín a la Degollado.

El funcionario indicó que se están entregando boletas de advertencia a los choferes que no están acatando las medidas de mitigación y control del COVID-19 que se encuentran establecidas en el decreto que publicó el Gobierno del Estado de Durango en el Periódico Oficial y que señala que se podrán modificar las rutas de transporte público en toda la entidad en coordinación con los Ayuntamientos. A la tercera boleta, se aplicará una sanción administrativa.

"Quiero felicitar a los choferes porque han comprendido, sobre todo los de los camiones de servicio colectivo. Los taxistas están unos que otros muy renuentes a dejar de estar en el Centro, pero en lo general, todos han apoyado el operativo", afirmó.

El subdirector de Transportes indicó que en una primera etapa y antes de comenzar a aplicar infracciones, se busca motivar a los transportistas, pues se trata de una situación difícil en materia de salud pública que afecta a toda la ciudadanía. "Esperemos no llegar a la cuarta fase de esto porque entonces más nos vamos a arrepentir de no haber hecho caso a tiempo de todas las medidas que tenemos. No es un capricho, es una indicación que nos está dando la Secretaría de Salud, que coadyuvemos con ellos para poder llevar a cabo la máxima protección de la gente", señaló.

Ramírez Barley agregó que será en los próximos días que se estén modificando las rutas del transporte público en el municipio de Lerdo, en consenso con el Ayuntamiento y cuidando en todo momento por parte de los concesionarios que se respeten las medidas sanitarias dictadas en materia de salud derivadas de la contingencia.

Por otro lado, indicó que continúa el diálogo con los líderes de las diferentes organizaciones de transporte para dar oportunidad a todos los choferes de poder circular mediante turnos y en base a los vehículos que son pares y nones en terminación de placas.