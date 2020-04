Lea Michele espera su primer hijo

La actriz estadounidense Lea Michele, exintegrante de la exitosa serie Glee, y su esposo, el empresario Zandy Reich esperan a su primer hijo.

La pareja se casó en marzo de 2019 en una boda íntima en California, tras una relación que comenzó en 2017, aunque Reich le pidió matrimonio en abril de 2018 con un anillo de diamantes diseñado por Leor Yerushalmi y The Jewelers of Las Vegas.

La ceremonia la ofició el productor Ryan Murphy, quien por años ha trabajado con Michele en proyectos como Glee, American Horror Story y Scream Queens.

Asistieron más de 200 invitados, incluidos los amigos de la actriz, Darren Criss y Becca Tobin de Glee, y su coprotagonista de Scream Queens, Emma Roberts.

Una persona cercana a la actriz dio la noticia a la revista People.

"Siempre han querido ser padres", dijo, aunque no se aclaró el periodo de embarazo de Lea, de 33 años.

En 2012, Michele hizo oficial su relación con el actor Corey Monteith, con quien compartía créditos en la serie Glee, que terminó trágicamente con la muerte del actor después de un año de relación, por una sobredosis en 2013.

Sin embargo, Lea siempre recuerda a Cory. Cada 13 de julio la actriz usa sus redes sociales para enviarle su amor el actor que fuera su compañero en Glee y también su pareja sentimental, que fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Vancouver en 2013. Tenía 31 años.

Lea quedó devastada. Días más tarde, se tatuó las últimas palabras que le dijo su novio: "If you say so" (si tú lo dices) y le dedicó una canción con el mismo nombre.

Sobre la muerte de su entonces novio, dijo en el 2017: "Despierto todos los días pensando que estuve en algún tipo de hechizo o sueño.

Tuve la fortuna de tenerlo en mi vida. Siento que la manera en que murió es algo insignificante a comparación de quien fue en vida. No había mejor hombre que Cory, así que por el tiempo que estuve con él, me considero muy afortunada".