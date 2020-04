Trabaja Linkin Park en nuevo material; pandemia ha afectado avances

El bajista de la banda estadounidense Linkin Park, Dave 'Phoenix' Farrell, compartió en una reciente entrevista que la agrupación tiene material nuevo que comenzó a trabajar antes del brote mundial de COVID-19, pero aceptó que han detenido el proceso por el aislamiento, aunque a veces tienen reuniones virtuales para seguir avanzando.

Durante la transmisión en YouTube del show Dan Really Likes Wine con el presentador Dan Nicholl, el músico dijo: “Para nosotros, con la banda, hemos estado escribiendo y haciendo música antes de que todo esto comenzara, así que casualmente en este punto estamos haciendo reuniones de Zoom para almorzar juntos y decir 'Hola', también trabajamos un poco en casa, elaborando ideas”.

“He estado también tocando batería, sólo para hacer algo nuevo. Lo he estado haciendo durante el último año, y deliberadamente hice el mayor ruido posible para crear mi propio espacio en la casa", bromeó.

Estas declaraciones refuerzan lo antes dicho por Farrell en otra entrevista, de acuerdo con el medio británico Kerrang!: "En cuanto a la banda, siempre estamos escribiendo un poco, siempre estamos trabajando en música nueva en este momento. Obviamente, con lo que está sucediendo por la situación internacional, estamos un poco detenidos".

Cabe mencionar que la banda originaria de California no ha tenido un nuevo lanzamiento desde 2017 con One More Light, año en que falleció su vocalista Chester Bennington, a los 41 años.