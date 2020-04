Exportero del Sevilla vence al coronavirus

Después de haber estado internado en un hospital por coronavirus y de cumplir la cuarentena de 14 días en su casa, el ex portero del Sevilla, Andrés Palop, declaró sentirse orgulloso por superar a este virus.

“Sin salud no puedes hacer nada. Es lo principal. Me ha pasado una pequeña factura y superarlo es un triunfo muy grande. Volver a hacer tu vida y las cosas que a uno le gustan es lo más grande que uno puede tener”, aseguró a un medio local.

El también ex de Valencia enfatizó que mantener una actitud positiva y afrontar de la mejor manera esta etapa lo hizo salir adelante.

“La mentalidad es fundamental para superar esta enfermedad. A lo largo de mi vida yo he tenido las cosas fáciles o difíciles, pero siempre he competido y me ha gustado crecer.”

De igual manera, agradeció todas las atenciones que tuvo en el Hospital 9 d’octubre de Valencia cuando fue internado, pues consideró que los médicos de todo el mundo están ejerciendo un papel brillante en la lucha contra el COVID-19.

“Son una pieza fundamental para los enfermos. Están muy volcados con los infectados y a mí me han dado una asistencia increíble, estoy muy agradecido con el trato cariñoso que tuvieron conmigo y con todos los pacientes de la planta en la que están los enfermos.”

Por último, destacó que durante el confinamiento con sus seres queridos se tomaron todo tipo de precauciones para que nadie más contrajera esta enfermedad.

“Me dijeron que no tuviera ningún contacto con la familia porque es un virus del que no tienen todavía toda la información y hay que extremar precauciones. Mi mujer me traía la comida con la mascarilla y los guantes, me lo traían con una bolsa de plástico para no tocar nada y mi ropa la lavaban también con una bolsa de plástico”, expuso el exfutbolista, quien jugó de 1995 a 2014.