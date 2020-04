Gareth Bale recuerda gol que marcó ante Liverpool en la final de Champions League

En un video publicado en sus redes sociales, el galés se mostró dominando una pelota en la sala su casa y, de pronto, sorprendió al tirarse una chilena, similar a la que realizó en la final de la Champions League 2017-2018, en la que se coronó.

Aunque el extremo no especificó que se tratara de una emulación de la jugada que significó el 2-1 del Real Madrid frente al Liverpool en Kiev (tras haber entrado de cambio tres minutos antes), los aficionados lo asociaron inmediatamente y se lo hicieron saber en los comentarios, divididos entre la nostalgia del título y los reclamos por "desaparecer" desde entonces.

El jugador merengue indicó que grabó el video como un reto para apoyar la causa de un hospital que se especializa en el tratamiento de cáncer.

Thanks @JiffyRugby, my 2.6 challenge for @VelindreCC NHS is complete! Now let’s see yours @samwarburton_.



Make sure you get involved with your own 2.6 challenge today or you can donate to the charity, here: https://t.co/QFrFUOVK08 pic.twitter.com/YqoSkgFZr4