Cómo evitar perder masa muscular durante el aislamiento

Debido al aislamiento y al distanciamiento social salir a ejercitarte al gym se ha vuelto imposible, sin embargo, si te preocupa la pérdida de masa muscular durante este tiempo.

El entrenador José Cano explica para la revista Hola que es importante confiar en el trabajo que realizaste antes de entrar en cuarentena, ya que es lo que te servirá de base. Hace hincapié en cómo una persona que está acostumbrada a ejercitarse y que cuenta con una rutina especializada no perderá el trabajo de mucho tiempo en unas semanas.

Explicó que el cuerpo cuenta con memoria muscular que no se desestabiliza tan fácilmente, lo podría alterar esta memoria sería, por ejemplo, enfermar gravemente. Es importante intentar seguir la rutina durante estos días en casa, no sólo se refiere a la parte del ejercicio, sino también a dormir bien y a seguir tu dieta para que el cuerpo mantenga su costumbre.

Para realizar el ejercicio recurre a lo que tengas disponible e incluso puede hacerlo con tu propio peso corporal.

*Buca pesos y lastres para generar resistencia en el tren inferior, elevaciones de cadera, sentadillas, extensiones de cadera, zancadas con mancuernas o gomas elásticas. En caso de no contar con alguna de estas puedes recurrir a sacos para llevar en los hombros o algún otro medio con el que cuentes para generar peso.

*Pon atención en las cadencias lentas, que son las que te permitirán generar una mayor congestión en la musculatura.

*Realiza superseries y triseries, combina varios ejercicios de bajo rendimiento con más repeticiones para definir la musculatura. Combina esto con tu entrenamiento habitual para generar mayor hipertrofia.

*Dedicate a hacer planchas para trabajar el abdomen.

*Sigue realizando ejercicio cardiovascular para quemar calorías y mantenerte en forma. Si tu rutina habitual no incluye cardio por riesgo a rápida pérdida de masa muscular, evítalo.

Recuerda que el exceso de ejercicio no te dará resultados, no por estar en casa debes destinar todo tu tiempo a ello, ya que si no dejas descansar y recuperar tus músculos estos no crecerán. Recuerda que para esto también es muy importante dormir bien un mínimo de ocho horas.