Jugador de Boca Juniors es acusado de violencia doméstica

La pareja de Sebastián Villa, futbolista colombiano que juega en el Boca Juniors de Argentina, Daniela Cortés, denunció vía redes sociales ser agredida físicamente por éste.

En su cuenta de Instagram, Cortés mostró diversos golpes y heridas en su cara y cuerpo, señalando que las había hecho el jugador.

Espera poder regresar a su país, debido a estos maltratos.

"No entiendo que un 'profesional' sea capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades sólo se dedica amenazar y humillar, siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin Mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida".