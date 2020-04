Aseguran que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya viven juntos

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han aprovechado la cuarentena para pasar más tiempo juntos, motivo por el cual la conductora decidió mudarse junto al cantante.

Así lo reveló una fuente cercana a la exacadémica a la revista TV Notas, donde aseguró que fue el intérprete de Perdiendo la Cabeza, quien le ofreció mudarse con él a su departamento, por lo cual ella aceptó.

Según cuenta la allegada a la publicación, la actriz de 35 años compartió la noticia con sus compañeros de Venga la Alegría, pues asegura que se encontraba contenta y emocionada de dar eso paso luego de casi cuatro años de relación con Rivera.

Sin embargo, menciona, la cantante no obtuvo la respuesta que esperaba de Laura G, quien le aconsejó que no aceptara la propuesta, pues cree que al hacerlo, Carlos podría nunca pedirle matrimonio, ya que la conductora ha pasado por esa experiencia, no obstante, le expresó su apoyo en caso de querer embarazarse.

Pese a las advertencias de G, Cynthia decidió irse a vivir con Rivera, según cuenta la informante al medio mencionado.

Asimismo, reveló que Rodríguez desea contraer matrimonio con el artista de 34 años y tener un bebé junto a él, cosa que comparte con Carlos, quien busca ser papá pronto, sin embargo, afirma, Rivera no habla de matrimonio.