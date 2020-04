Diego Lainez defiende a sus padres tras dichos de 'Piojo' Herrera

El mexicano Diego Lainez, desde su aislamiento social por el coronavirus en Sevilla, España, refutó las acusaciones contra sus padres por parte de su extentrenador Miguel Herrera.

"El Piojo" criticó recientemente que los padres del joven futbolista lo presionaron para ir a Europa.

A lo que Diego respondió, a ESPN:

"Quería aclarar una cosa. Donde [Miguel Herrera] dice que mis papás me presionan mucho y que ellos tomaron la decisión de venir acá [al Real Betis]. La decisión fue mía y todo en mi carrera ha sido apoyado por mis papás, como desde el principio… Pero no los culpo [a los medios de comunicación], porque no me conocen a mí ni a mis padres".

Inconforme por las críticas del estratega del Club América, quien también ha mencionado que Lainez se marchó sin completar su proceso de consolidación, el volante mexicano reiteró que "en ningún momento hablé de la familia de nadie y no me gusta que hablen de la mía y menos mentiras. Aprecio a Miguel, porque me ayudó mucho en América, pero quería dejar las cosas claras".

Sobre fichar con el Real Betis, pese al acecho de otros clubes con mayor jerarquía en Europa, Lainez se justificó.

"Yo tomé la decisión, para mí es la mejor decisión. Me estoy terminando de formar acá, tengo 20 años, no todos dan el salto a esta edad. Aspiro a esto. Ojalá todo se dé bien, estoy convencido de que tarde o temprano el proyecto se va a dar", y concluyó que "la falta de continuidad ha sido difícil, todo el mundo quiere es jugar".