Se detiene la movilidad

El gobernador José Rosas Aispuro anunció que tomando en cuenta lo delicado que se torna el problema de salud, se aplicarán sanciones a quienes no respeten los acuerdos y ordenamientos emitidos por las autoridades…el objetivo es claro, se trata de salvar v idas, apuntó.

El mandatario recordó que nos encontramos en la fase tres de la Emergencia Sanitaria y como lo advertimos, los contagios y defunciones alcanzarán su más alto nivel en los próximos días y semanas, expresó el Mandatario al emitir un mensaje a la población.

El uso de cubre bocas es obligatorio desde que la persona sale de su domicilio hasta su retorno, esto incluye el transporte público y establecimientos esenciales, además de que no podrán viajar más de tres personas en un vehículo particular o taxi. Los eventos y congregaciones de todo tipo quedan suspendidos, así como deberán permanecer cerrados los negocios e industrias no esenciales, agregó.