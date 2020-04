Miley Cyrus hace cover de Pink Floyd

Miley Cyrus fue una de las artistas que participó en el programa Saturday Night Live: At Home y realizó un cover de uno de los temas más emblemáticos de Pink Floyd: Wish You Were Here.

A la artista de 27 años la acompañó el guitarrista Andrew Watt, quien la apoyó a distancia ya que hace unos días fue diagnosticado con coronavirus. Los comentarios no se hicieron esperar y, hasta el momento, el homenaje de Cyrus a la banda formada en 1965 ha causado una grata impresión en los internautas. "Ella realmente evoca a algunas de las mejores vocalistas femeninas de los 60's y 70's", "2020: Pink Floyd sigue siendo relevante", fueron algunos mensajes que dejaron en el video que lleva más de 1 millón de reproducciones.