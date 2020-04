Anuncian entrada en vigor de decreto

Con el fin de reducir la presencia de personas en la calle y aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de la sociedad, el gobernador José Rosas Aispuro anunció la entrada en vigor del decreto en el que establece acciones y medidas de mitigación y control en materia de salubridad general, derivadas de la pandemia del COVID-19.

En conferencia virtual, informó que desafortunadamente, los contagios van en aumento; en menos de 15 días se triplicaron y de acuerdo a los monitoreos, el estado sigue registrando movilidad importante, por lo que se pretende detenerla con estas nuevas medidas.

Las medidas son: continuar con la suspensión de actividades no esenciales, cancelación de eventos masivos, cierre de negocios no esenciales, cumplir con las medidas de higiene y la sana distancia, y uso obligatorio de cubrebocas.

Asimismo, se prohíben todas las actividades recreativas al aire libre, no podrán viajar más de tres personas dentro de un vehículo particular, así como en los destinados al servicio de taxis; las unidades tipo pick up, de cabina sencilla, solo podrán transportar un máximo de dos personas y solamente podrá ir una por motocicleta o bicicleta.

En materia económica, informó que se pusieron a disposición alrededor de 300 millones de pesos en créditos, principalmente para micros, pequeñas y medianas empresas a fin de mitigar un poco los daños a causa de la pandemia.

En cuanto a los filtros sanitarios, se tienen alrededor de 50 en el estado, para hacer la invitación de permanecer en casa, tomar las medidas de higiene necesarias e informar sobre la importancia de atender el decreto, el cual está publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con cumplimiento legal y transparente, en atención a la emergencia sanitaria, "enfatizando que con ayuda de todos, saldremos adelante".