Ofrecen subasta benéfica Hace cover de Pink Floyd

Gana una clase de actuación con Patrick Stewart. Graba una canción con Sting. Pasa un rato con los rockeros de The Strokes. Tómate un café, remotamente, con Hillary Rodham Clinton.

Estas son sólo algunas de las ofertas de una subasta en línea presentada por la casa Sotheby usando llamadas de video de Google Meet. Las ventas se realizarán entre el 1 y el 8 de mayo a beneficio de los esfuerzos del Comité Internacional de Rescate para combatir el COVID-19. Las apuestas comienzan en 50 dólares cada una y no tienen precio de reserva.

Otras experiencias a subastarse incluyen una conversación por videoconferencia con Sasha Baron Cohen o con el astronauta del Apollo 9 Russell Schweickart.

Miley Cyrus fue una de las artistas que participó en el programa Saturday Night Live: At Home y realizó un cover de uno de los temas más emblemáticos de Pink Floyd: Wish You Were Here.

A la artista de 27 años la acompañó el guitarrista Andrew Watt, quien la apoyó a distancia ya que hace unos días fue diagnosticado con coronavirus. Los comentarios no se hicieron esperar y, hasta el momento, el homenaje de Cyrus a la banda formada en 1965 ha causado una grata impresión en los internautas.

"Ella realmente evoca a algunas de las mejores vocalistas femeninas de los 60's y 70's", "2020: Pink Floyd sigue siendo relevante", fueron algunos mensajes que dejaron en el video que lleva más de 1 millón de reproducciones.