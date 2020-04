Patchwork: costura entre retazos

Con la reconocida artista de flamenco Fuesanta 'La Moneta'.

Alumnas de Ángel Jacquez en su taller.

El boom de esta técnica ocurrió tras la Gran Depresión.

La diseñadora comparte tips para manejar la técnica patchwork.

La diseñadora Ángel Jacquez muestra un vestido hecho con la técnica patchwork.

El patchwork es una técnica tradicional donde es posible crear prendas a partir de retazos de tela. En español, hay dos palabras que la pueden definir: retacería, que es un conjunto de retazos de diversos géneros de tejido; y almazuela, que refiere a una pieza tejida uniendo pedazos de otras telas.

El boom de esta técnica ocurrió gracias a mujeres norteamericanas a raíz de la crisis causada por la Gran Depresión, cuando se popularizó remendar las prendas a base de parches, y así reciclar y aprovechar recursos, pues la situación económica no permitía adquirir prendas nuevas.

Ante la actual situación de contingencia sanitaria, la diseñadora de modas lagunera, Ángel Jacquez, comparte a El Siglo de Torreón los detalles más hilados de esta técnica. Así, la ve también como una buena forma de aprovechar el tiempo en casa, para aquellas señoras que han aprovechado pasa revivir sus máquinas de coser.

"En las últimas semanas me he dado cuenta de que señoras que tenían máquinas de coser empolvadas, las están sacando. De hecho han venido a que les ayude a enhebrarlas. Algunas no tenían ni la más mínima idea de cómo se usa una máquina de coser".

La diseñadora comenta que toda la actividad que se pueda tener en estos momentos en casa, que resulte recreativa, de ocupar el tiempo de una manera productiva debe ser vista con buenos ojos.

"La costura siempre ha sido muy desestresante. Es una habilidad que nos da la capacidad de relajarnos, puede ser hasta terapéutico. Siempre les comento a mis alumnas de que no hay mejor terapia que agarrar una aguja para tejer e hilvanar".

Así, el patchwork emerge entre hilos, telas y colores en un rito pasional que resulta esencial para quienes son amantes de la costura.

Jacquez menciona que el patchwork también es una alternativa en estos tiempos, cuando los principales almacenes de telas se encuentran cerrados. Indagar en los rincones de casa y encontrar un cúmulo de retazos, permitirán la creación de algo nuevo a partir de lo viejo.

"El patchwork permite hacer recortes de diferentes tipos de tela, de distintas texturas y colores, porque hay fibras naturales hasta sintéticas. Todas estas fibras las podemos usar y dar forma hasta a un collage, un mural, una cortina, un cojín, un edredón, etcétera".

Con una influencia marcada en el flamenco, Jacquez comenzó a coser faldas a base de retazos. Se trata de pequeños círculos concéntricos que se van uniendo en hileras.

"Para quienes tienen la habilidad de coser, puede ser muy sencillo. Pueden hilvanarlo, no necesariamente tienen que hacerlo con máquina de coser, lo pueden hacer manualmente. El holán, en particular, lleva una forma de un medio círculo. Eso lo hace para ahorrar tela, para economizar tela o para reciclar los pedacitos, hasta los más pequeños que puedas encontrar, porque un círculo estamos conscientes de que al momento de cortar círculos vamos a desperdiciar gran parte de la tela, pero este procedimiento nos permite utilizar hasta el más mínimo retazo que podamos tener".

Así, quien se interese por esta técnica tiene la oportunidad de darle vida a prendas impregnadas con un mosaico de estilos. Además de ser una opción creativa contra el ocio que puede desequilibrar emocionalmente a muchas personas.

El material básico para realizar una prenda de este tipo es una mesa de corte, cúter, reglas, máquina de coser, telas, agujas y alfileres, papel, tijera y lápiz, cinta métrica, dedal e hilo.

Falda de flamenco hecha con la técnica patchwork.

Jacquez emplea múltiples diseños en sus prendas.