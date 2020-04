Ciudadanos de Gómez Palacio siguen saliendo a las calles

A pesar de la entrada en vigor del decreto por el cual se establecen en Durango las acciones y medidas de mitigación y control en materia de salubridad general, derivadas de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ayer continuó la presencia de algunos ciudadanos en las calles de Gómez Palacio, así como en los espacios públicos, aún y cuando previamente, las autoridades clausuraron las bancas.

En varios puntos de la ciudad hay personas que han atendido las recomendaciones sanitarias pero en otros, como en la periferia y en la zona Centro, la gente sigue sin acatar las medidas especiales para evitar la propagación y el contagio del coronavirus.

Pese a que una gran cantidad de establecimientos cerraron sus puertas durante esta contingencia, ayer se pudo observar a un alto número de personas caminando por el Centro de Gómez Palacio.

Algunos de ellos solo observaban los aparadores de las tiendas de ropa y calzado que siguen abiertas, mientras que otros hacían largas filas en instituciones bancarias ubicadas sobre avenidas como la Hidalgo y Victoria, entre otras.

En la Plaza de Armas, el Gobierno municipal colocó cintas de precaución en color amarillo para alertar a la ciudadanía que queda estrictamente prohibido permanecer en este lugar.

Sin embargo, ayer algunas personas optaron por sentarse en las jardineras, incluso sin usar el cubrebocas. Se pudo observar a mujeres utilizando el celular, parejas de enamorados y adultos mayores.

El director de Protección Civil de este municipio, José Miguel Martínez Mejía, recordó que el Ayuntamiento trabaja desde el pasado mes de febrero en las medidas precautorias para combatir el coronavirus, no obstante, dijo que ha habido renuencia de las personas.

"Los espacios públicos los hemos tenido delimitados pero sí se ha presentado mucho flujo de personas que no tiene ninguna actividad y van a los paseos a pasar el tiempo ahí, hemos estado realizando operativos constantes a través de Seguridad Pública, a través de Protección Civil para estar conminando a la gente para que se retire", explicó.

Mencionó también que ayer se comenzaron a girar oficios a las instituciones bancarias para que tomaran acciones de sana distancia con los cuentahabientes, considerando que si no acatan esta recomendación, podrían aplicarse sanciones. La misma medida es para los establecimientos que realicen actividades no esenciales.

El funcionario señaló que el pasado fin de semana se detectaron alrededor de ocho fiestas particulares con más de 10 personas, principalmente en colonias de la periferia. Mencionó que no se aplicaron sanciones administrativas pues se les invitó a retirarse y accedieron de buena manera.

Con el fin de disminuir la presencia de las personas en la calle y de evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud pública, ayer entró en vigor el decreto por el cual se establecen en Durango las acciones y medidas de mitigación y control en materia de salubridad general, derivadas de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

El gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, dijo que estas medidas tienen por objetivo frenar la movilidad innecesaria para detener la propagación del coronavirus y cuidar la salud de los duranguenses. "Estas medidas quisiéramos no tener la necesidad de tomarlas pero si no lo hacemos, sería actuar con irresponsabilidad. Vemos que el problema sigue creciendo, que hoy tenemos más personas contagiadas, que yo lamentablemente en Durango tenemos más personas que han fallecido y eso, indudablemente que es lo que nos lleva a tomar estas decisiones", apuntó.

El decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango y tendrá vigencia de conformidad a lo que establezcan las autoridades sanitarias con competencia en el ámbito nacional.

Además de continuar con la agenda de suspensión temporal de actividades escolares presenciales, se deben cancelar eventos masivos y congregaciones. También quedan prohibidas las actividades recreativas al aire libre que pongan en riesgo la salud y la vida de las personas.

No pueden viajar más de tres personas dentro de un vehículo particular así como en unidades de taxis y es obligatorio el uso del cubrebocas desde el momento en que las personas salen de su domicilio particular hasta su retorno. También quedan suspendidas durante el periodo de contingencia las visitas a los Centros Penitenciarios Estatales y en lo relativo a los hospitales del estado, se deberán establecer protocolos de visitas para los familiares de los pacientes internados.

Las autoridades estatales o municipales, según corresponda, deberán exhortar a la población para que solo salga de sus domicilios particulares por motivo de realizar alguna actividad considerada como esencial. Por lo anterior, toda persona que circule en la vía pública, cuando le sea solicitado por la autoridad, deberá explicar el motivo o causa que originó su movilidad.

En caso de incumplimiento a lo establecido en dicho decreto, se aplicarán las sanciones correspondientes en la Ley de Salud del Estado de Durango, la Ley de Protección Civil del Estado de Durango, Ley de Transporte para el Estado de Durango y los Bandos de Policía y Gobierno del municipio que corresponda y demás normas aplicables. Dentro de las sanciones que deberán imponer los juzgados cívicos municipales, se priorizará que se aplique trabajo comunitario.