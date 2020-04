The Rise of Skywalker en Disney Plus

Star Wars: The Rise of Skywalker (Star Wars: el ascenso de Skywalker) podrá verse por streaming en Disney Plus a partir del 4 de mayo, unos dos meses antes de lo previsto. The Walt Disney Co. dijo ayer que The Rise of Skywalker llegará al servicio de streaming en la fecha conocida como Star Wars Day, por la frase de May the Fourth be with you, un juego de palabras entre Mayo 4 y May the Force be with you (Que la Fuerza te acompañe). El estreno le dará a los fans la opción de ver por streaming la saga de nueve películas en la celebración anual de Star Wars.

Rise of Skywalker se estrenó para renta digital y video-on-demand en marzo, de modo que su estreno en streaming es raro. La película, dirigida por J.J. Abrams, tiene la peor calificación de las nueve de la saga, con 52% fresca en Rotten Tomatoes. A pesar de esto, recaudó más de 1.000 millones de dólares en taquilla desde que se estrenó el 20 de diciembre. Por otro lado, la actriz Daisy Ridley, que el pasado diciembre cerró su andadura en Star Wars, está negociando ser la protagonista del thriller The Ice Beneath Her, informó ayer el medio especializado Deadline. Esta nueva película contará con una dirección múltiple a cargo de Radio Silence, que es el nombre del colectivo de cineastas formado por Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett y Chad Villella. Estos tres realizadores presentaron el año pasado la comedia siniestra Ready or Not y están trabajando también en la nueva entrega de la exitosa saga de terror Scream. The Ice Beneath Her es el título de una novela de la escritora sueca Camilla Greb y gira en torno a los intentos de la policía por resolver la misteriosa muerte de una joven que aparece decapitada en la casa de un rico empresario.